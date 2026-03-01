MSL Volley – Le GFC Ajaccio méritait mieux à Chaumont

(photos Paule Santoni)
Chaumont – GFC Ajaccio : 3-2
Evolution du score : 25/21, 23/25, 24/26, 25-17, 15-11
Gymnase La Palestra
1 800 spectateurs environ
Arbitre : Mr Brahim Djadoun et Marvyn Sayag
Six de départ
Chaumont
Le Meur (libéro), Raptis, Wiltenburg, Walsh, Toledo, Pasteur, Saaremaa, entraineur : Iban Perez
GFC Ajaccio
Grosnon (libéro), Garcia, Talon, Salles, Lacassie, Bala, Patak, entraîneur : Frédéric Ferrandez
Evolution du score : 25/21, 23/25, 24/26, 25-17, 15-11
Gymnase La Palestra
1 800 spectateurs environ
Arbitre : Mr Brahim Djadoun et Marvyn Sayag
Six de départ
Chaumont
Le Meur (libéro), Raptis, Wiltenburg, Walsh, Toledo, Pasteur, Saaremaa, entraineur : Iban Perez
GFC Ajaccio
Grosnon (libéro), Garcia, Talon, Salles, Lacassie, Bala, Patak, entraîneur : Frédéric Ferrandez
Le GFC Ajaccio est passé tout près de l’exploit samedi soir à Chaumont, à l’occasion de la 23e journée de championnat. Les Ajacciens se sont inclinés au tie-break (3-2), mais repartent avec un point précieux. Après la perte du premier set (25-21°, les Diables Rouges se sont bien repris grâce notamment à Bala et Patak (22 et 19 points) bien remis physiquement, en remportant les deux sets suivants (23/25) et (24/26) au forceps. Après un coup de mou dans le 4e set, le GFCA s’inclinait finalement au tie-break. Malgré ce résultat encourageant, ils restent toujours lanterne rouge, à trois points de Saint-Nazaire, actuel 13e de MSL. Les Gaziers enchaîneront avec un nouveau déplacement vendredi, cette fois à Narbonne.
-
24 Heures de Vignetta : près de 1 500 participants pour une course solidaire
-
Des avions de chasse dans le ciel corse : des manœuvres britanniques à Solenzara, pas d’opération militaire liée au Moyen-Orient
-
Municipales à Corte - Petr’Antò Tomasi a présenté sa liste, « A Forza di l’Avene »
-
Depuis Ajaccio, la coordination antimafia lance un appel aux candidats aux municipales
-
Handball Nationale 2 : Corte – Ile-Rousse stoppe l’hémorragie face à Bagnols (35-35)