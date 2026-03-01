MSL Volley – Le GFC Ajaccio méritait mieux à Chaumont

Six de départ

Le GFC Ajaccio est passé tout près de l’exploit samedi soir à Chaumont, à l’occasion de la 23e journée de championnat. Les Ajacciens se sont inclinés au tie-break (3-2), mais repartent avec un point précieux. Après la perte du premier set (25-21°, les Diables Rouges se sont bien repris grâce notamment à Bala et Patak (22 et 19 points) bien remis physiquement, en remportant les deux sets suivants (23/25) et (24/26) au forceps. Après un coup de mou dans le 4e set, le GFCA s’inclinait finalement au tie-break. Malgré ce résultat encourageant, ils restent toujours lanterne rouge, à trois points de Saint-Nazaire, actuel 13e de MSL. Les Gaziers enchaîneront avec un nouveau déplacement vendredi, cette fois à Narbonne.