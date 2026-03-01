MSL Volley – Le GFC Ajaccio méritait mieux à Chaumont

CorseNetInfos
Patrice Paquier Lorenzi le Samedi 28 Février 2026 à 21:50

Le GFC Ajaccio est passé tout proche de l’exploit, ce samedi soir, à Chaumont lors de la 23e journée de championnat. Les Ajacciens se sont inclinés au tie-break (3/2) à Chaumont, et glanent ainsi un point mérité mais restent toujours à 3 pts de Saint-Nazaire, le 13e de MSL. Les Gaziers se déplaceront, une nouvelle fois, pour la 3e fois consécutive, vendredi à Narbonne.



(photos Paule Santoni)
Chaumont – GFC Ajaccio : 3-2
Evolution du score : 25/21, 23/25, 24/26, 25-17, 15-11
Gymnase La Palestra
1 800 spectateurs environ
 
Arbitre : Mr Brahim Djadoun et Marvyn Sayag
 
Six de départ
Chaumont
Le Meur (libéro), Raptis, Wiltenburg, Walsh, Toledo, Pasteur, Saaremaa, entraineur : Iban Perez

GFC Ajaccio
Grosnon (libéro), Garcia, Talon, Salles, Lacassie, Bala, Patak, entraîneur : Frédéric Ferrandez
 
Le GFC Ajaccio est passé tout près de l’exploit samedi soir à Chaumont, à l’occasion de la 23e journée de championnat. Les Ajacciens se sont inclinés au tie-break (3-2), mais repartent avec un point précieux. Après la perte du premier set (25-21°, les Diables Rouges se sont bien repris grâce notamment à Bala et Patak (22 et 19 points) bien remis physiquement, en remportant les deux sets suivants (23/25) et (24/26) au forceps. Après un coup de mou dans le 4e set, le GFCA s’inclinait finalement au tie-break. Malgré ce résultat encourageant, ils restent toujours lanterne rouge, à trois points de Saint-Nazaire, actuel 13e de MSL. Les Gaziers enchaîneront avec un nouveau déplacement vendredi, cette fois à Narbonne.






