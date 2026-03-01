CorseNetInfos
Soirée caritative au Domaine de Murtoli le 25 avril au profit de l’Association Arc-en-Ciel


le Dimanche 1 Mars 2026 à 13:46

Une soirée caritative se tiendra le samedi 25 avril 2026 au sein du Domaine de Murtoli, en Corse-du-Sud, au profit de l’Association Arc-en-Ciel pour les enfants atteints de maladies graves



Paul Canarelli et Joël Bazzali
Paul Canarelli et Joël Bazzali
Organisé grâce à l’engagement de Paul Canarelli et de l’ensemble des équipes du domaine, cet événement solidaire vise à soutenir les enfants atteints de maladies graves en finançant la réalisation de leurs rêves, comme contribue à la faire depuis un moment Joël Bazzali membre de l’Association Arc-en-Ciel chargé notamment des relations Hôpitaux PACA – Corse.
Reconnu pour son authenticité et son cadre naturel préservé, le Domaine de Murtoli accueillera une soirée placée sous le signe du partage et de la générosité.
Le programme prévoit un dîner gastronomique, suivi d’une vente aux enchères conduite par un commissaire-priseur professionnel, avec plusieurs lots prestigieux proposés aux participants.

L’ensemble des sommes collectées lors de la soirée sera reversé à l’Association Arc-en-Ciel afin de financer ses actions en faveur des enfants gravement malades.
Le Domaine de Murtoli a également annoncé un engagement supplémentaire : 100 % des recettes des hébergements réservés pour la nuit du 25 avril seront reversées à l’association.
Réservations
Les inscriptions sont ouvertes :
 reservations@murtoli.com
04 95 71 69 24




