Caroline Rose Torres : Féminisme et nationalisme Corse.

Philippe Jammes le Dimanche 1 Mars 2026 à 18:48

Caroline Rose Torres est Docteure en anthropologie, diplômée de Sciences Po Paris ainsi qu'en psychanalyse, autrice, conférencière et formatrice. Chercheuse associée à l'Université de Corse, elle dirige CQFD, une entreprise spécialisée en anthropologie du genre. Son travail vise à analyser les dynamiques socioculturelles et politiques à l'origine des inégalités. Cet ouvrage inédit, « Mouvement féministe et nationalisme corse: clandestinité en parallèle », éditions CERF), est issu de sa thèse de Doctorat. Rencontre.