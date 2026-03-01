Au cœur d’Ajaccio, U Borgu continue de tisser du lien social

Au 52 rue Fesch, la porte d’U Borgu ne ferme presque jamais. Dès le matin, parents, enfants, retraités ou bénévoles s’y croisent. Certains viennent pour une activité, d’autres pour un renseignement, un dossier à remplir ou simplement échanger quelques mots autour d’un café. « C’est un lieu de vie avant tout », confie Joseph Filipputti-Padrona. Directeur de la structure, il connaît bien la maison : salarié depuis l’ouverture, il en assure la direction depuis une dizaine d’années. « L’association est née il y a 32 ans d’une volonté de développement social du quartier. À l’époque, le centre ancien était un peu livré à lui-même. L’idée était de créer une structure capable d’apporter du lien et des services aux habitants », explique-t-il.



Créé en 1994, U Borgu est le premier centre social fondé à Ajaccio, et aujourd’hui encore le seul à fonctionner sous forme associative. Installé dans un bâtiment municipal, il emploie sept salariés à temps plein, renforcés par des contrats saisonniers, notamment pour son centre de loisirs, qui accueille environ 250 enfants chaque année.

