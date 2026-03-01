Municipales à Morosaglia: Vincent Cognetti a présenté sa liste "Inseme Appruntemu l'Avvene"

Depuis 25 ans, Vincent Cognetti tente de faire grandir Morosaglia - Ponte-Leccia. Une commune qui a d'ailleurs vu sa population presque tripler depuis 2001. Aujourd'hui, le maire sortant est à nouveau candidat pour ce qu'il estime être son dernier mandat de manière à poursuivre les projets engagés et donner un nouvel élan à sa commune. "Avec mes colistiers, qui vivent dans notre commune, nous serons à l'écoute de chacun. Nous voulons faire de ces paroles un principe qui nous guide et non un voeu pieux". Et le maire sortant d'expliquer qu'avec ses colistiers, il a toujours vécu à Morosaglia - Ponte -Leccia, "nous y avons baptisé nos enfants, célébré nos mariages et enterré nos défunts. Pour beaucoup d'entre nous, c'est l'engagement d'une vie". Comme beaucoup d'autres communes insulaires, Morosaglia -Ponte-Leccia incarné une dualité précieuse, celle de la plaine et celle de la montagne, "deux réalités complémentaires, deux pôles aux potentialités distinctes mais indissociables", soutient Vincent Cognetti. Lors de son discours de présentation, il a soutenu avec force, vouloir défendre"notre patrimoine et continuer à bâtir une commune dont nous serons fiers". En détaillant son programme, Vincent Cognetti a tout d'abord insisté sur la santé en précisant que la maison la maison de santé va s'agrandir "pour accueillir de nouvelles professions médicales. Et je m'engage à faire de Morosaglia - Ponte-Leccia un modèle d'excellence en matière de services de santé. Le deuxième point portait sur le patrimoine et l'histoire de sa commune. A ce titre, la restauration du Couvent Saint-François sera l'une de ses priorités dans ce domaine pour faire, de Morosaglia -Ponte-Leccia, avec d'autres projets, "un village d'art et d'histoire". C'est ensuite sur l'éducation que Vincent Cognetti a poursuivi en affirmant donner tous les moyens nécessaires à l'école pour "une éducation de qualité pour nos enfants. Par ailleurs, la réfection du stade et la création d'une halle des sports seront au programme de cette mandature. Une mandature qui verra également la mise en place de caméras de vidéo surveillance pour garantir la sécurité de tous, ainsi que des radars pédagogiques pour réduire la vitesse dans le village. "Des dossiers qui sont d'ailleurs déjà financés" a indiqué le maire sortant. Enfin le PLU, la réfection du réseau d'eau et d'assainissement sont des dossiers qui seront suivis en priorité "malgré l'attention particulière qu'ils nécessitent et les contraintes liées aux communes du rural". Vincent Cognetti a conclu son intervention en expliquant que la commune est en route pour la réalisation de nombreux autres projets structurants pour l'avenir. "Des projets pensés pour améliorer le cadre de vie, renforcer les services à la population et préparer l'avenir de nos enfants. Cependant, la diminution des ressources et des aides nous oblige à la prudence. Nous connaissons les attentes nombreuses et légitimes de la population.notre devoir est clair : nous devons continuer d'avancer avec ambition mais aussi avec lucidité et responsabilité. Nous investirons pour l'avenir sans compromettre notre équilibre financier. Ainsi, dans l'intérêt général, nous n'avons qu'un seul objectif : donner à Morosaglia -Ponte-Leccia un cadre de vie qui donne le meilleur à sa population tout en maîtrisant la pression fiscale".





"Inseme Appruntemu l'Avvene "

1. M. Cognetti Vincent

2. Mme Casaromani Marie-Therese

3. M. Bruschini Pierre

4. Mme Cognetti - Turchini Catherine

5. M. Polidori Paul-Marie

6. Mme Mordiconi Lucie Augusta

7. M. Luciani Jean-Claude

8. Mme Dami Defendine

9. M. Nannucci Pierre 1

0. Mme Calistri-Lefèvre Andrée

11. M. Badtiani Ange

12. Mme Straboni-Benazzi Charlotte

13. M. Bonjardini Mathieu

14. Mme Mariani Paula

15. M. Filippi Jean-François

16. Mme Straboni Camella

17. M. Salvarelli Jean.