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La Corse brille aux Championnats de France de Body Karaté: deux médailles pour l’île


le Samedi 14 Mars 2026 à 20:10

Le 1er mars dernier, la ville de Thiais accueillait les Championnats de France de Body Karaté, réunissant de nombreux pratiquants venus de toute la France pour cette grande compétition nationale. La Corse repart de ces Championnats de France avec deux médailles de bronze, obtenues dans les catégories Honneur 2 (26 à 35 ans) et Honneur 3 (36 à 40 ans).



La Corse brille aux Championnats de France de Body Karaté: deux médailles pour l’île
Dans la catégorie Honneur 2, Sabrina Akpinar monte sur la troisième marche du podium et confirme ainsi sa régularité à ce niveau de compétition, puisqu’elle avait déjà décroché une médaille de bronze lors de l’édition précédente. Dans la catégorie Honneur 3, Elodie Cordier s’illustre également en remportant la médaille de bronze, une très belle performance pour sa première participation dans cette catégorie.


Le Body Karaté est une pratique sportive moderne inspirée des techniques du karaté. Elle consiste à enchaîner des mouvements de karaté – coups de poing, coups de pied, déplacements et techniques de défense – sur un rythme musical dynamique.


Cette discipline combine travail cardio, coordination et renforcement musculaire, dans une ambiance dynamique et conviviale. Accessible à tous, cette pratique dynamique attire un public de plus en plus large, souhaitant pratiquer une activité physique complète, se dépenser et améliorer sa condition physique tout en découvrant l’univers des arts martiaux.




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