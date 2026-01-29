Transports maritimes : face au dumping social, les marins corses réclament des actes à l’État

MP le Jeudi 29 Janvier 2026 à 19:00

Reçus ce mardi au ministère des Transports, le Syndicat Autonome des Marins de la Marine Marchande (SAMMM) de Corsica Linea, le Syndicat des Travailleurs Corses (STC) de La Méridionale et la CFDT Maritima ont à nouveau alerté sur une concurrence qu’ils jugent déloyale en Méditerranée. Dénonçant un dumping social qui menace directement les marins français premier registre, fragilise les compagnies battant pavillon français et, par ricochet, la continuité territoriale et l’économie corse, ils appellent à des actions concrètes et rapides.