Municipales à Calvi : Ange Santini réélu avec 55,94 % des voix face à Jérôme Sévéon

La soirée électorale s’est déroulée dans une atmosphère à la fois attentive et sereine, ce dimanche, dans les quatre bureaux de vote de la commune. De nombreuses personnes s’y sont rassemblées pour suivre les opérations de dépouillement et attendre les résultats du scrutin municipal opposant la liste menée par Ange Santini à celle conduite par Jérôme Sévéon.



Sur les 4 921 électeurs inscrits, soit près de 1 000 de plus qu’au précédent scrutin, 3 974 votants se sont déplacés aux urnes, portant la participation à 80,8 %, un niveau particulièrement élevé pour la commune.



Durant toute la journée, les deux candidats sont restés présents sur le terrain, au contact des électeurs, passant d’un bureau de vote à l’autre au fil du scrutin.



Au moment du dépouillement, l’ambiance est restée studieuse malgré quelques contraintes matérielles. Dans certains bureaux, une partie des opérations s’est déroulée durant quelques minutes dans une lumière réduite, obligeant les organisateurs à ajouter des lampes d’appoint pour faciliter la lecture des bulletins.



Au terme du comptage, Ange Santini est réélu maire de Calvi pour son avec 55,94 % des suffrages, contre 44,06 % pour Jérôme Sévéon, soit 368 voix d’écart.



Peu après l’annonce des résultats, le maire sortant a salué une campagne disputée et la forte mobilisation des électeurs :

« Nous savions que nous avions affaire à une opposition combative. Je suis satisfait du résultat puisque nous avons progressé, tout comme l’opposition. Nous évoluons dans les mêmes proportions depuis 2020. La participation des Calvais a augmenté. 80 % se sont déplacés, c’est historique. Aujourd’hui, majorité et opposition auront chacun leur rôle à jouer pour faire avancer Calvi ». Réélu pour un sixième mandat, Ange Santini dirige la commune de Calvi depuis 1995, soit plus de trois décennies à la tête de la municipalité.



Face à lui, Jérôme Sévéon réalise néanmoins une percée notable, rassemblant 44 % des voix. Sa liste disposera de six sièges dans l’opposition au sein du futur conseil municipal.

Le candidat a souligné la dynamique créée autour de son équipe.

« On a monté une belle équipe vraiment soudée. Notre équipe est un ciment, c’est incroyable cette cohésion. On est tous en phase et on a doublé notre score depuis la dernière fois».

Il a toutefois évoqué certaines interrogations concernant les listes électorales et le nombre de procurations enregistrées lors du scrutin.

« Il y a eu 925 procurations, soit près de 25 % du corps électoral. Il y a un gros travail technique à faire sur les listes. Il faut voir comment des personnes qui ne vivent plus ici depuis longtemps peuvent encore voter et contribuer à construire une majorité. À mon sens, la liste électorale doit être épurée. Il y a beaucoup d’adresses incorrectes, ce qui crée une forme de brouillard. Aujourd’hui, il y a eu un vainqueur de la maîtrise électoraliste. Mais sur l’adhésion des Calvais, je reste convaincu que nous sommes une majorité. Il y a un vrai espoir et une vraie attente pour proposer une autre façon de faire et déployer rapidement des projets. »

Avec cette victoire, Ange Santini entame un nouveau mandat à la tête de la commune, dans un paysage politique local marqué par une opposition renforcée et une participation électorale particulièrement élevée.

