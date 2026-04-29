Le nombre de demandeurs d’emploi continue de diminuer en Corse au 1er trimestre 2026

En Corse, le nombre de demandeurs d’emploi continue à diminuer au premier trimestre de l’année 2026 : c’est ce que démontre la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Corse. Selon les chiffres publiés, 24 970 personnes sont inscrites à France Travail sur l’île dans les catégories A à E, hors publics en attente d’orientation et en parcours social. Un chiffre en baisse de 1 % par rapport au 4e trimestre de l’année 2025, avec 260 personnes en moins, mais qui reste en hausse de 2 % sur un an.





Dans le détail, la DREETS indique que 21 070 demandeurs d’emplois sont inscrits dans les catégories A, B et C (tenus de rechercher un emploi et sans emploi, en activité réduite courte ou en activité réduite longue), contre 21 390 au 4e trimestre 2025. 1 400 personnes sont quant à elles inscrites à France Travail en catégorie D (sans emploi, non immédiatement disponible et à la recherche d'un emploi), et 2 490 en catégorie E (pourvu d'un emploi et à la recherche d'un autre emploi). À ces chiffres s’ajoutent aussi 925 personnes en parcours social (catégorie F) et 2 971 en attente d’orientation (catégorie G).





L’étude de la DREETS révèle également que les deux départements insulaires connaissent des évolutions différentes. En Haute-Corse, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B et C recule de 1,5 % sur le trimestre, contre -1,4 % en Corse-du-Sud, des chiffres similaires. Sur un an, en revanche, la différence est plus marquée, avec une progression de 1,8 % en Haute-Corse soit 11 260 demandeurs d’emploi au cours du premier trimestre de l’année, et 3,2 % en Corse-du-Sud, représentant 9 820 personnes.





Une baisse est également constatée sur toutes les tranches d’âge. En effet, au premier trimestre 2026, le nombre moyen de demandeurs d’emploi en catégories A, B et C diminue de 2,4 % pour les moins de 25 ans (-2,4 % sur un an), de 0,3 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans (+2,8 % sur un an) et de 3,1 % pour ceux âgés de 50 ans et plus (+4,0 % sur un an).



Pour autant, la DREETS met également en évidence une augmentation du nombre de demandeurs d’emploi inscrits depuis un an ou plus. Ainsi, le nombre moyen de demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B et C a augmenté de 4,9 % (+21,5 % sur un an), tandis que celui des inscrits depuis moins d’un an diminue de 4,3 % (-4,8 % sur un an). Au niveau national (hors Mayotte), les demandeurs d’emploi inscrits depuis un an ou plus représentent 46,0 % des inscrits en catégorie A, B, C.

