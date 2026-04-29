Ajaccio : Pour la 4e année, la ville génoise redevient piétonne à partir du 1er mai

La rédaction le Mercredi 29 Avril 2026 à 18:34

Le coeur historique de la cité impériale repasse en mode piéton. À partir de ce jeudi, la municipalité reconduit son dispositif de piétonnisation du centre historique, étendu cette année jusqu'au 1er novembre, soit la durée la plus longue depuis son lancement. Cinq rues emblématiques seront fermées à la circulation motorisée chaque jour de 11h à 2h du matin, afin de favoriser les mobilités douces et de renforcer l’attractivité du centre-ville durant la saison estivale et touristique.