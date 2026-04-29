Ajaccio : Pour la 4e année, la ville génoise redevient piétonne à partir du 1er mai

(Photo : Archives Michel Luccioni)
À partir de ce jeudi et jusqu’au 1er novembre, le cœur historique d’Ajaccio repasse en mode piéton. Pour la 4eannée consécutive, la municipalité reconduit en effet son opération de piétonisation estivale de la ville génoise. Une édition qui marquera cette année un nouveau cap, puisque le dispositif sera étendu « à six mois complets, soit la période la plus longue depuis son lancement ». Pour rappel, depuis 2022, cinq rues emblématiques du centre ancien — les rues du Roi de Rome, Bonaparte, Zecavo Maire, Pozzo di Borgo et Notre-Dame — sont fermées à la circulation motorisée durant la période estivale. Une piétonnisation qui a pour objectif d’offrir « un cadre apaisé aux habitants, mais aussi un lieu propice à la promenade, à la convivialité et à la découverte du patrimoine pour les nombreux visiteurs », réaffirme la Ville d’Ajaccio. Comme lors des éditions précédentes, tous les jours, de 11h à 2h du matin, le secteur sera ainsi réservé aux piétons et aux mobilités douces.
Favoriser les mobilités douces
À travers cette opération, la municipalité affirme en outre vouloir poursuivre son engagement « en faveur du développement des mobilités douces et de l’amélioration du cadre de vie en centre-ville ». La Ville souligne également que cette démarche, « adoptée dans de nombreuses villes disposant d’un centre historique, a largement fait ses preuves », puisqu’elle contribue à « réduire les nuisances sonores, à sécuriser les déplacements des piétons et à renforcer l’attractivité du cœur de ville, particulièrement en période touristique ». Plus largement, cette piétonisation s’inscrit dans un projet de transformation plus vaste du centre ancien. La municipalité explique ainsi que cette initiative est « pensée en cohérence avec le projet d’aménagement de la Citadelle et de la ville génoise confié par la Ville d’Ajaccio à la Société publique locale (SPL) Ametarra » et qu’elle « renvoie à l’ambition de redonner toute sa valeur à l’identité patrimoniale de la ville ».
Le dispositif accompagne également plusieurs opérations d’aménagement engagées ces dernières années dans le centre-ville, parmi lesquelles « l’aménagement de la place Campinchi et de sa halle, la requalification du cours Napoléon, la végétalisation de la place Foch, ou encore la rénovation de la place du Diamant et l’extension de son parking souterrain ». La Ville rappelle par ailleurs que l’opération s’inscrit « dans la politique de mobilité conduite dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains (PDU), mis en œuvre par la Communauté d’agglomération du Pays ajaccien (CAPA), qui promeut des modes de déplacement moins polluants et plus durables ».
Un nouveau dispositif pour les aidants
Comme lors des précédentes éditions, plusieurs catégories d’usagers bénéficieront de dérogations. Les services de secours et de police, les services techniques, les professionnels de santé, les personnes à mobilité réduite, les propriétaires de garages référencés ou encore les vélos pourront continuer à accéder à la zone. Les livraisons resteront quant à elles autorisées jusqu’à 11h du matin sur les espaces prévus à cet effet rues Bonaparte et Roi de Rome. « Le stationnement n’est autorisé que le temps strict des opérations de manutention », précise toutefois la municipalité. Cette année, la Ville met également en avant un dispositif spécifique destiné aux aidants familiaux qui pourront obtenir un accès autorisé en voiture à la zone piétonne jusqu’au 1er novembre, même pendant les horaires de fermeture à la circulation. Les personnes concernées pourront effectuer une demande auprès de la mairie via un formulaire disponible en ligne ou directement à l’Hôtel de Ville.
Alors que la question du stationnement avait suscité des interrogations lors des premières éditions de l’opération, la municipalité insiste à nouveau sur les solutions alternatives mises à disposition des automobilistes, à l’instar du parking de la Miséricorde, qui dispose de 308 places et est ouvert « 24h/24 et 7j/7», avec « une navette haute fréquence » reliant le site au centre-ville « toutes les 6 minutes ». Les parkings Miot et Landry viendront également compléter cette offre avec « 180 places de stationnement » pour le premier et « 55 places supplémentaires » pour le second. Afin d’encourager les automobilistes à poursuivre leurs déplacements à pied ou en transports en commun, la CAPA mettra également en avant la ligne 5 bis, qui dessert le secteur « toutes les 20 minutes » entre 7h20 et 20h.
Enfin, plusieurs soirées bénéficieront cette année encore d’horaires élargis. À l’occasion de la Fête de la musique le 21 juin, de la Fête nationale le 14 juillet et de la Fête de l’Assomption le 15 août, la zone piétonne restera fermée à la circulation jusqu’à 5h du matin.
Favoriser les mobilités douces
À travers cette opération, la municipalité affirme en outre vouloir poursuivre son engagement « en faveur du développement des mobilités douces et de l’amélioration du cadre de vie en centre-ville ». La Ville souligne également que cette démarche, « adoptée dans de nombreuses villes disposant d’un centre historique, a largement fait ses preuves », puisqu’elle contribue à « réduire les nuisances sonores, à sécuriser les déplacements des piétons et à renforcer l’attractivité du cœur de ville, particulièrement en période touristique ». Plus largement, cette piétonisation s’inscrit dans un projet de transformation plus vaste du centre ancien. La municipalité explique ainsi que cette initiative est « pensée en cohérence avec le projet d’aménagement de la Citadelle et de la ville génoise confié par la Ville d’Ajaccio à la Société publique locale (SPL) Ametarra » et qu’elle « renvoie à l’ambition de redonner toute sa valeur à l’identité patrimoniale de la ville ».
Le dispositif accompagne également plusieurs opérations d’aménagement engagées ces dernières années dans le centre-ville, parmi lesquelles « l’aménagement de la place Campinchi et de sa halle, la requalification du cours Napoléon, la végétalisation de la place Foch, ou encore la rénovation de la place du Diamant et l’extension de son parking souterrain ». La Ville rappelle par ailleurs que l’opération s’inscrit « dans la politique de mobilité conduite dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains (PDU), mis en œuvre par la Communauté d’agglomération du Pays ajaccien (CAPA), qui promeut des modes de déplacement moins polluants et plus durables ».
Un nouveau dispositif pour les aidants
Comme lors des précédentes éditions, plusieurs catégories d’usagers bénéficieront de dérogations. Les services de secours et de police, les services techniques, les professionnels de santé, les personnes à mobilité réduite, les propriétaires de garages référencés ou encore les vélos pourront continuer à accéder à la zone. Les livraisons resteront quant à elles autorisées jusqu’à 11h du matin sur les espaces prévus à cet effet rues Bonaparte et Roi de Rome. « Le stationnement n’est autorisé que le temps strict des opérations de manutention », précise toutefois la municipalité. Cette année, la Ville met également en avant un dispositif spécifique destiné aux aidants familiaux qui pourront obtenir un accès autorisé en voiture à la zone piétonne jusqu’au 1er novembre, même pendant les horaires de fermeture à la circulation. Les personnes concernées pourront effectuer une demande auprès de la mairie via un formulaire disponible en ligne ou directement à l’Hôtel de Ville.
Alors que la question du stationnement avait suscité des interrogations lors des premières éditions de l’opération, la municipalité insiste à nouveau sur les solutions alternatives mises à disposition des automobilistes, à l’instar du parking de la Miséricorde, qui dispose de 308 places et est ouvert « 24h/24 et 7j/7», avec « une navette haute fréquence » reliant le site au centre-ville « toutes les 6 minutes ». Les parkings Miot et Landry viendront également compléter cette offre avec « 180 places de stationnement » pour le premier et « 55 places supplémentaires » pour le second. Afin d’encourager les automobilistes à poursuivre leurs déplacements à pied ou en transports en commun, la CAPA mettra également en avant la ligne 5 bis, qui dessert le secteur « toutes les 20 minutes » entre 7h20 et 20h.
Enfin, plusieurs soirées bénéficieront cette année encore d’horaires élargis. À l’occasion de la Fête de la musique le 21 juin, de la Fête nationale le 14 juillet et de la Fête de l’Assomption le 15 août, la zone piétonne restera fermée à la circulation jusqu’à 5h du matin.
-
Corse-du-Sud : une délinquance contenue, mais des signaux d’alerte persistants
-
Le nombre de demandeurs d’emploi continue de diminuer en Corse au 1er trimestre 2026
-
35 nouveaux Français en Haute-Corse : une cérémonie de naturalisation au musée de Bastia
-
La Ville d’Ajaccio recadre face aux rumeurs de “caméras anti-infraction”
-
Le pari fou de Gilles Tarnier : 310 km en 72 heures pour relier le Cap Corse à Bonifacio