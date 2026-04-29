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Jean-Pierre Brighi, un Bastiais dans les coulisses du Sporting


Matteo Lanfranchi le Mercredi 29 Avril 2026 à 18:37

A 21 ans, Jean-Pierre Brighi vit une aventure unique : étudiant en master Information et Communication à l'Université de Corse à Corte, il effectue son alternance au sein du SC Bastia, le club de sa ville natale. Entre les cours et le terrain, il jongle avec les deux sans perdre le fil.



Jean-Pierre Brighi, un Bastiais dans les coulisses du Sporting
Supporter du Sporting depuis toujours, Jean-Pierre Brighi n'imaginait probablement pas se retrouver un jour dans les coulisses du club. C'est pourtant un concours de circonstances qui l'y a conduit. Lors de son stage de troisième année de licence au sein d'une agence de communication, il voit le créateur de cette dernière être approché par le SC Bastia pour devenir responsable communication du club. "C'est par cette personne que le poste en alternance m'a été proposé, j'ai envoyé ma candidature et j'ai été accepté", raconte-t-il. Depuis septembre 2025, ce Bastiais de 21 ans fait partie de l'équipe communication du Sporting, dans un club qui représente bien plus qu'un simple employeur pour lui.

Un couteau suisse de la communication

Ses missions au club sont particulièrement variées. En dehors des jours de match, il prépare avec l'équipe communication les visuels de billetterie, la stratégie de communication pour les prochaines rencontres. Il assure, aussi,  la gestion des réseaux sociaux ainsi que les articles sur la formation du Sporting. Les jours de match, il enfile sa casquette de vidéaste pour créer du contenu vendu à des partenaires, notamment les "U Vostru Scontru". Des formats qui retracent les événements majeurs du match à travers les yeux des supporters.

Alterner entre le club à Bastia et l'université à Corte pourrait sembler compliqué, mais Jean-Pierre Brighi relativise. "Le club est compréhensif et essaye au maximum de me laisser me centrer pleinement sur ma phase de formation en cours." Depuis mars, il est à plein temps au Sporting, ce qui simplifie l'organisation. Quant au mémoire à rendre dans moins d'un mois, il y voit même une opportunité : "Je suis dans un environnement riche en histoire et en ressource pour l'écriture de ce dernier. Cela me  me permet de concilier ma passion du football dans mes études."

Le rythme reste, toutefois,  soutenu, mais comme il le dit lui-même avec humour : "On prend vite le rythme, on n'a pas le choix de toutes façons." Parmi les moments marquants de cette expérience, un match se détache particulièrement : celui des 120 ans du club, contre le Red Star. "L'osmose entre supporters et nous, organisateurs de cette rencontre et du spectacle, était magique", confie-t-il. Un souvenir qu'il garde précieusement malgré la finalité difficile de la soirée.

 


Et après ?

Pour la suite, Jean-Pierre Brighi garde toutes les options ouvertes. "Le monde du sport pro m'a toujours passionné, et j'ai toujours rêvé d'être athlète pro. Donc être au sein d'un club pro tel que le Sporting est un vrai privilège pour moi." Mais il nourrit également un projet entrepreneurial qu'il place comme sa priorité future. Rester dans cet univers ? "Seul l'avenir me dira comment se profilera la suite."





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