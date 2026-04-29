Jean-Pierre Brighi, un Bastiais dans les coulisses du Sporting

Ses missions au club sont particulièrement variées. En dehors des jours de match, il prépare avec l'équipe communication les visuels de billetterie, la stratégie de communication pour les prochaines rencontres. Il assure, aussi, la gestion des réseaux sociaux ainsi que les articles sur la formation du Sporting. Les jours de match, il enfile sa casquette de vidéaste pour créer du contenu vendu à des partenaires, notamment les "U Vostru Scontru". Des formats qui retracent les événements majeurs du match à travers les yeux des supporters.



Alterner entre le club à Bastia et l'université à Corte pourrait sembler compliqué, mais Jean-Pierre Brighi relativise. "Le club est compréhensif et essaye au maximum de me laisser me centrer pleinement sur ma phase de formation en cours." Depuis mars, il est à plein temps au Sporting, ce qui simplifie l'organisation. Quant au mémoire à rendre dans moins d'un mois, il y voit même une opportunité : "Je suis dans un environnement riche en histoire et en ressource pour l'écriture de ce dernier. Cela me me permet de concilier ma passion du football dans mes études."



Le rythme reste, toutefois, soutenu, mais comme il le dit lui-même avec humour : "On prend vite le rythme, on n'a pas le choix de toutes façons." Parmi les moments marquants de cette expérience, un match se détache particulièrement : celui des 120 ans du club, contre le Red Star. "L'osmose entre supporters et nous, organisateurs de cette rencontre et du spectacle, était magique", confie-t-il. Un souvenir qu'il garde précieusement malgré la finalité difficile de la soirée.





