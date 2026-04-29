Corse-du-Sud : une délinquance contenue, mais des signaux d’alerte persistants

Au-delà des volumes, les enquêteurs s’attaquent désormais aux profits. « On essaie de taper la délinquance là où ça fait mal : sur l’immobilier, les comptes bancaires, les biens de luxe », détaille le magistrat. Résultat : plus de 5 millions d’euros d’avoirs criminels saisis en 2025.



Le phénomène s’adapte également. « Il n’y a pas de point de deal comme sur le continent, mais une ubérisation du trafic », explique Frédéric Martinez, directeur interdépartemental de la police nationale de Corse-du-Sud. « C’est notamment pour cela que l’on travaille beaucoup sur le vecteur routier et les lieux de livraison ».



Côté gendarmerie, l’activité a fortement progressé. « L’action a augmenté de 70 % sur les stupéfiants », souligne le général Gonzague-Arnaud Prouvost, à la tête de la Gendarmerie de Corse. « On systématise les contrôles et on poursuit par des perquisitions dès que possible ».



Armes : une menace diffuse mais réelle



La question des armes reste étroitement liée à ces trafics. En Corse, les services recensent plus de 72 000 armes pour quelque 17 500 comptes déclarés dans le système d’information des armes. En 2025, 103 détentions illégales ont été constatées et 171 armes saisies. Le procureur insiste sur une réalité quotidienne : « Tous les jours, policiers et gendarmes saisissent des armes de poing lors d’interpellations ».



Autre point de vigilance pour les autorités, les violences intrafamiliales demeurent à un niveau élevé. En 2025, 539 faits ont été recensés, en hausse de 7 % par rapport à 2024. La réalité statistique est implacable : trois faits sur quatre ont lieu dans le cadre conjugal, et trois victimes sur quatre sont des femmes.



Moins visibles mais bien présentes, les infractions environnementales ont également été pointées. Avec 0,78 infraction pour 1 000 habitants, le département se situe nettement au-dessus de la moyenne nationale.



Des résultats en amélioration et une stratégie confirmée



Dans ce contexte, les résultats judiciaires progressent. Les taux d’élucidation atteignent 21 % pour les atteintes aux biens et 66 % pour les atteintes aux personnes, des niveaux désormais supérieurs à la moyenne nationale. Pour les autorités, ces résultats confortent les choix opérés. « Les chiffres montrent que nous avions raison de donner ces priorités », affirme le préfet. « Cela nous encourage à continuer l’effort ». Le cap est donc maintenu pour 2026 : « Nous mobilisons tous les outils à notre disposition ».



Si la Corse-du-Sud reste l’un des territoires les moins touchés par les faits de délinquance générale, les mutations observées imposent une vigilance constante. « Plus on fait de procédures, plus on découvre d’avoirs, d’armes, de réseaux », résume le Procureur. Une réalité qui souligne l’ampleur du travail encore à mener.