Municipales à L’Île-Rousse : Angèle Bastiani réélue dès le premier tour avec 57,38 % des voix

La maire sortante Angèle Bastiani a été largement reconduite à la tête de la commune de L’Île-Rousse à l’issue du premier tour des élections municipales. Avec 57,38 % des suffrages exprimés, elle s’impose face aux deux autres listes en présence, dans un scrutin marqué par une participation élevée de 79,68 %.



Au total, trois bureaux de vote étaient ouverts dans la commune. À l’issue du dépouillement, les résultats placent la liste menée par Angèle Bastiani nettement en tête avec 1265 voix (57,38 %). Elle devance la liste Per L’Isula conduite par Pierre-François Bascoul, qui obtient 674 voix (30,58 %), tandis que la liste A forza di l’Isula, menée par Jean-Simon Savelli, recueille 271 voix (12,23 %).



Cette victoire dès le premier tour revêt une portée particulière dans un scrutin à trois listes, configuration qui rend généralement l’obtention de la majorité absolue plus difficile.



« Le résultat est clair, tutt’hè dettu. C’est une victoire historique au premier tour avec trois listes, » a déclaré Angèle Bastiani à l’annonce des résultats. « Les Île-Roussiens ont montré leur adhésion et leur rejet d’allégations mensongères dans une campagne marquée par des fake news. Nous avons su réunir le peuple île-roussien. Ce soir, ils retrouvent leur ville apaisée. Je serai à la hauteur de ce nouveau mandat s’ils nous le confient, avec toute la liste. Nous continuerons les grands projets pour notre ville ».



Du côté de la liste Per L’Isula, la déception est palpable mais le candidat Pierre-François Bascoul entend poursuivre l’engagement politique engagé durant cette campagne.

« La déception est forcément présente, évidemment. Mais nous restons mobilisés pour l’avenir. Nous formons aujourd’hui une équipe de 22 personnes ayant toujours pour objectif de défendre l’intérêt de L’Île-Rousse et de l’ensemble des Isulani. Nous avons cru en notre projet et nous ne nous arrêterons pas là. C’est au contraire le début d’un engagement qui s’inscrit dans la durée».



Le candidat souligne également la volonté de tirer les enseignements du scrutin : « Nous analyserons ce résultat avec lucidité afin d’en tirer les enseignements nécessaires et de progresser pour l’avenir. Une liste jeune n’est pas une faiblesse, bien au contraire. Je souhaite remercier sincèrement mes colistiers pour leur implication, ainsi que tous les électeurs qui nous ont accordé leur confiance. Nous avons conduit une campagne digne, centrée avant tout sur les idées et sur le projet que nous proposions».

Troisième homme de cette élection, Jean-Simon Savelli, dont la liste A forza di l’Isula totalise 12,23 % des voix, devrait disposer d’un siège dans l’opposition. Le chef de file a toutefois indiqué son intention de laisser cette place au troisième candidat de sa liste, Nicolas Albertini.

« Nous nous sommes battus seuls et nous pouvons être contents du travail mené. Je pense que nous sommes partis au bon moment. Merci à ceux qui nous ont fait confiance. Je laisserai ma place à Nicolas Albertini, qui est jeune. »



Avec cette victoire nette dès le premier tour, Angèle Bastiani s’assure un nouveau mandat à la tête de la cité paoline, dans un scrutin qui confirme la solidité de sa majorité municipale.