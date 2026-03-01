Municipales - À Biguglia Jean-Charles Giabiconi réélu avec 68,83 % des suffrages

À Biguglia, la liste “Biguglia per tutti” conduite par Jean-Charles Giabiconi est arrivé largement en tête dès le premier tour des élections municipales. Elle recueille 2 988 voix, soit 68,83 % des suffrages exprimés (53,30 % des inscrits). Ce résultat lui permet d’obtenir 25 sièges au conseil municipal et 8 sièges au conseil communautaire.

La liste “Biguglia Più Forte Inseme” menée par Paul Alfonsi totalise 1 353 voix, soit 31,17 % des suffrages exprimés (24,13 % des inscrits). Elle obtient 4 sièges au conseil municipal et 1 siège au conseil communautaire.

