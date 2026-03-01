CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Ange Terramorsi, sculpteur 18/03/2026 Municipales - À Biguglia Jean-Charles Giabiconi réélu avec 68,83 % des suffrages  15/03/2026 Municipales. À Sarrola-Carcopino, Alexandre Sarrola largement réélu  15/03/2026 Municipales. À Ajaccio, le maire sortant, Stéphane Sbraggia, en tête du premier tour 15/03/2026

Municipales - À Biguglia Jean-Charles Giabiconi réélu avec 68,83 % des suffrages


La rédaction le Dimanche 15 Mars 2026 à 22:50

"Biguglia per tutti” a obtenu 25 sièges au conseil municipal et 8 sièges au conseil communautaire.



Municipales - À Biguglia Jean-Charles Giabiconi réélu avec 68,83 % des suffrages
À Biguglia, la liste “Biguglia per tutti” conduite par Jean-Charles Giabiconi est  arrivé largement en tête dès le premier tour des élections municipales. Elle recueille 2 988 voix, soit 68,83 % des suffrages exprimés (53,30 % des inscrits). Ce résultat lui permet d’obtenir 25 sièges au conseil municipal et 8 sièges au conseil communautaire.
La liste “Biguglia Più Forte Inseme” menée par Paul Alfonsi totalise 1 353 voix, soit 31,17 % des suffrages exprimés (24,13 % des inscrits). Elle obtient 4 sièges au conseil municipal et 1 siège au conseil communautaire.
 




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos