Municipales à Corte : Xavier Poli réélu avec 68,33% des suffrages

La pluie battante toute la journée sur Corte n’a pas empêché les électrices et les électeurs de se rendre dans les cinq bureaux de vite de la ville.

Â la mi-journée on enregistrait déjà 35% de participation, soit 5 points de mieux qu’en 2020 à la même heure. C’est finalement une participation de 72,87% que l’on relevait à la fermeture des bureaux de votes, soit presque 8 points de mieux que lors des municipales précédentes.





Le bureau centralisateur, situé à la mairie, accueillait déjà la foule peu avant 18 heures. Une foule dense qui se massait autour des scrutateurs lorsque Xavier Poli donnait les premières enveloppes à dépouiller. Et déjà, on pouvait constater l’écart important entre les deux listes. Un écart qui ne cessait d’augmenter au fil des enveloppes dépouillées. Il en était d’ailleurs de même dans les autres bureaux.





La question qui revenait sur toutes les lèvres, du côté des candidats de « A Forza di l’Avvene », était de savoir si les nationalistes modérés et les autonomistes auraient rejoint cette démarche à travers les urnes. Au vu des résultats, il semble que oui, même s’il n’y a pas eu de consignes de votes de la part de la liste d’opposition sortante, puisque Petr’Antò Tomasi et ses colistiers ont obtenu 805 voix contre 808 en 2020 à Vanina Borromei ! En revanche, la forte mobilisation des électrices et des électeurs a été profitable au Dr Poli qui a obtenu 200 voix de mieux, soit 1737, contre 1539 en 2020.





À la proclamation des résultats, Xavier Poli, porté en triomphe par ses colistiers, laissait éclater sa joie. Il remerciait ensuite toutes celles et tous ceux « qui ont soutenu notre démarche et je les félicite de s’être déplacer à l’occasion de ces élections municipales. Je leur dis merci du fond du cœur car ils ont tous montré l’attachement qu’ils ont au développement et à l’avenir de notre cité. Je n’ai cessé de le dire durant la campagne : Seule Corte compte et pour ce soir pour ce soir, pour les Cortenais seule Corte a compté. Je félicite les nouveaux venus au conseil municipal dont la liste a réalisé un bon score. J’espère que leur opposition sera constructive. Nous sommes tous là pour le bien de Corte. Les Cortenais ont désormais tranché, ils ont conforté la majorité en place, ils ont soutenu le projet que je leur ai présenté. La seule que je souhaite à partir de demain c’est que, tous ensemble au conseil municipal, ; nous soyons là pour le bien de Corte et des Cortenais au-delà de nos différences politiques, d’appréciations ou sur les projets. Je souhaite que cette mandature soit la plus constructive possible. Il y aura du travail et tous ceux qui ont à cœur d’y participer sont les bienvenus ».





Malgré la défaite, Petr’Antò Tomasi ne cachait pas sa satisfaction quant au résultat obtenu : « Je crois que ce soir il y a deux vainqueurs. Il y a une victoire arithmétique, c’est celle de la liste portée par Xavier Poli, et nous le félicitons pour sa victoire. Ensuite il y a une victoire politique et symbolique, celle de notre liste qui, désormais, siègera au conseil municipal en s’employant à porter un projet alternatif pour les Cortenais et à être pendant ces 6 ans au contact des réalités quotidienne et dans la volonté de satisfaire nos électeurs et de rassembler bien au-delà pour les années à venir. Nous regrettons de perdre un siège, surtout que le cinquième siège était à notre portée, mais ça nous invité à travailler davantage et à convaincre les Cortenais puisque notre démarche n’a émergé que trois semaines avant le premier tour de scrutin ».





Les résultats :

Inscrits : 3653 ; Votants : 2661 ; Exprimés 2542; Blancs ou Nuls : 119.

« Corte demain, Corti Dumane » : 1737 voix (68,3%).

« A Forza di l’Avvene » : 805 voix (31,67%).

Sont élus au conseil municipal :

Pour la liste « Corte demain, Corti dumane » : POLI Xavier, PULICANI Nathalie, SINDALI Philippe, OSTIENSI Angèle, ORSATELLI Jean-François, LUCIANI Michelle, GHIONGA Philippe, CERUTTI Valérie, MAROSELLI Philippe, ALBERTINI Marie, ALBERTINI Jean-Paul, FRANCESCHINI Christiane, NICOLINI Ange, GUIDICELLI Livia, ORSATELLI Joseph, MALLERONI Marie-José, CAMPANA Thomas, ZUCCARELLI Marie-Françoise, SABIANI Joseph, GAMBINI Agnès Nathalie, BELLINI Grégory, BARRIELE Martine, LUCIANI Fabien, RUGGERI Blandine Françoise, GONCALVES DE FARIA José.

Sont élus pour la liste « A Forza di l’Avvene » : Petru Antone Tomasi, Marylène Menozzi, Marc Antoine Campana, Antea Gallet. A Forza di l'Avvene obtient deux élus au conseil communautaire.

