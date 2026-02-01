Ajaccio : 28 ans après son assassinat, l'hommage au préfet Erignac

« Ce qu’il portait dans sa vie de préfet, c’était un projet au service de cet idéal : la République. Ce projet porte une promesse, contenue dans sa devise : liberté, égalité, fraternité. Ce projet repose sur un socle : c’est le bloc de constitutionnalité et, tout particulièrement, en son sein, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Ce projet propose une méthode : c’est celle du dialogue, de la délibération, du suffrage universel, celle du respect de toutes celles et tous ceux qui y prennent part loyalement, celle du refus de la violence », a-t-il exposé.



« Cette mémoire, nous la devons ensemble, 28 ans après, à la Corse, à l’avenir qu’elle attend de nous et au chemin que nous devons construire, pour elle, dans la République », a poursuivi le préfet de Corse en insistant sur la nécessité de construire ce chemin « chaque jour » et de le « parcourir ensemble ». « Dans notre action quotidienne pour protéger la Corse, accompagner tous ses territoires et préparer son avenir. Dans les projets que nous portons en commun, État, Collectivité de Corse, communes, et toutes les institutions de l’île, pour conjuguer l’équilibre et le mouvement. Dans le combat que nous devons mener, ensemble, contre ceux qui veulent dominer la Corse par la peur et par la mort. Dans le dialogue engagé par le processus de Beauvau et le débat qui s’ouvrira bientôt devant le Parlement », a-t-il déroulé avant de conclure : « Que chacun ici reparte enfin à son labeur du jour, porteur de la volonté constante de construire, pour la Corse, le présent qu’elle exige et l’avenir qu’elle mérite. Ce sera notre hommage à Claude Erignac ».