CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec... Natacha et David Cossa, campanistes 11/02/2026 ​MSL Volley – Le GFC Ajaccio s’impose au bout du suspense face à Saint-Nazaire 08/02/2026 38e Festival du film du cinéma italien de Bastia : le prix du jury à « Napoli New-York » de Gabriele Salvatores 07/02/2026 Santa-Lucia - Zonza : « Solidarité locale et projets qui font grandir ! » 07/02/2026

U tempu in Corsica


le Dimanche 8 Février 2026 à 07:05

Le ciel reste bien encombré avec des pluies de plus en plus régulières et parfois soutenues. Les températures maximales varient entre 13 à 15 degrés. Un petit vent d'est souffle à près de 45 km/h.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos