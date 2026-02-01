Corte - L’Université de Corse accueille un colloque international sur le thème des « corps vivants »

Ce colloque part de cette idée centrale que le corps n’est pas seulement quelque chose de biologique, mais c’est aussi le lieu d’une expérience vécue « là où l’on vit notre relation au monde », souligne Davia Benedetti qui poursuit : « C’est à travers le corps que l’on utilise notre perception, notre subjectivité, notre relation aux autres, notre relation aussi à l’environnement qui nous relie à nos symboles, nos croyances, notre langage, etc. ».





Dans le cadre de ce colloque sera proposée une réflexion interdisciplinaire sur de nombreuses thématiques comme l’anthropologie, la philosophie, la littérature, l’histoire, la géographie, les arts, ou encore les sciences du sport.

« L’enjeu est de penser ensemble le corps dans toute sa dimension, c’est-à-dire le corps vivant, biologique, mais aussi comment il est vécu, comment on se perçoit et comment aussi on représente les choses. Cela se construit dans notre relation constante à notre lieu d’existence et au milieu naturel, social et symbolique », détaille Davia Benedetti. A l’issue de ce colloque sera publiée une édition spéciale dans la revue CORPS, co-dirigée par le philosophe du corps, Bernard Andrieu.





Les contributions seront sélectionnées en vue de la rédaction des différents articles devant alimenter cette revue. Une édition spéciale sur le corps en Corse et en Méditerranée « pour valoriser tout un travail scientifique de l’UMR LISA.»

A l’occasion de ce colloque de nombreux chercheurs viendront de différentes universités. Des chercheurs de l’Université de Corse, bien sûr, comme Battista Acquaviva, Angelina Antonetti, Vannina Lari, Tony Fogacci, mais également d’Italie, et plus particulièrement de l’Université de Salerno et de Sienne, de Rennes, de Paris, de Sousse (Tunisie), de Picardie, de Saint-Etienne, d’Aix-Marseille ou encore de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdallah Fès (Maroc), ou encore de Dijon.





« L’objectif sera d’analyser concrètement comment les groupes et les individus vivent dans des contextes marqués par les conflits, par exemple, et transforment leurs rapports sociaux. C’est là que nous faisons émerger la notion d’écologie corporelle. Il ne s’agit pas de l’écologie au sens du rapport à la nature, mais comment le corps entre en interaction avec le monde et donc apprend, ajuste, résiste et se transforme », a expliqué Davia Benedetti.





Ce colloque international sera organisé selon trois axes, un pour chaque jour. Le premier jour le thème portera sur « le corps, pratiques artistiques et rituels, dans les locaux de l’UMR LISA. Le deuxième jour, au CCU, le thème retenu sera « les représentations, expériences sensorielles et sensibles du corps ». « Et enfin le dernier jour nous proposerons de réfléchir sur le thème du corps et des environnements méditerranéen », a soutenu Davia Benedetti.

