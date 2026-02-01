Vitalba célèbre ses 20 ans de créations avec une tournée évènement

Est-ce que vous vous attendiez à ce que des chansons comme Stirling Bridge ou Mi ne vogu deviennent de véritables tubes ?

On espère toujours quelque chose, parce que toute notre jeunesse on a écouté, chanté et adoré les chansons des autres. Lorsque j'ai commencé à entendre Stirling Bridge chantée par d'autres, par des plus jeunes que moi, dans des baraques à la Foire du Niolu ou dans des bars, ça m'a fait quelque chose de très spécial. Après, j’avoue que la popularité de Mi ne vogu est vraiment hors normes. Stirling Bridge est une chose, mais Mi ne vogu c'est vraiment quelque chose de très particulier. Tout le monde connaît cette chanson et tout le monde a l'air de l'apprécier, même sans savoir que c'est Vitalba qui la chante. Nous ne nous y attendions pas, mais nous sommes très contents et honorés.



Vitalba dispose d’un public fidèle depuis de nombreuses années. Comment expliquez cette longévité mais aussi le renouvellement de votre public avec de jeunes générations ?

Je ne sais pas s'il faut chercher à l'expliquer. Effectivement, il y a ces deux chansons, Stirling Bridge sur le premier album et Mi ne vogu sur le second, qui ont vraiment assis la notoriété du groupe. Depuis il y en a d'autres qui sont reprises aussi, même si elles sont peut-être un peu moins connues que ces deux-là. C’est le principe du tube, ce sont des choses qui traversent complètement les époques, les albums et les personnes. Après, le temps qui passe fait qu'on est toujours là. Nous produisons à un rythme assez lent, mais régulièrement, des albums qui nous remettent sur le devant de la scène. Et nous n’avons jamais cessé de faire des concerts, même si on en fait moins qu'avant, parce que cela coûte beaucoup d’argent aujourd’hui. Nous restons tout à fait amateurs, et simplement en budgétisant toute la technique, toute la logistique que nécessite un concert, c'est forcément assez compliqué. Pour autant, hormis lors des années Covid, nous n’avons jamais cessé de faire de la scène. C'est cela qui, j'imagine, fait que notre public est toujours là. Il y a aussi tous les médias, notamment les radios, qui nous diffusent, et nous suivent. Nous avons cette notoriété grâce à cela. Et puis après la musique cela ne s'explique pas, c'est comme ça. Comme je le disais tout à l'heure, moi je l'ai fait avec les chansons des autres, aujourd'hui ce sont d'autres qui le font avec nos chansons, c’est ainsi que cela fonctionne et c'est très bien comme cela.



Si vous deviez résumer ces 20 ans, comment le feriez-vous ?

Pour moi personnellement, c'est une histoire d'amitié extraordinaire, parce que Vitalba m'a fait rencontrer beaucoup de gens que je n'aurais pas connus sinon, et qui sont mes amis pour toujours. Après d'un point de vue collectif, l’idée a toujours été que quels que soient les membres - qui passent plus ou moins de temps dans le groupe -, c'est vraiment Vitalba qui est important, même si bien sûr ce sont les individus qui composent le groupe, qui créent des textes, des musiques, des arrangements et qui les font vivre sur scène et sur des albums. Après on ne va pas raconter que tout a toujours été rose, ce n'est pas vrai, il n'y a aucun groupe humain sur plus de 20 ans qui peut se vanter de n'avoir pas eu des problèmes, des dissensions, parfois même des disputes. Mais l'idée c'est qu'au moment où les gens étaient dans le groupe, ils ont toujours eu cet état d'esprit où c'est avant tout le groupe qui est mis en avant, et pas du tout une personne ou une autre.



Quels sont les projets futurs pour Vitalba, après cette tournée anniversaire ?

Je ne vous cache pas que ce projet de tournée nous mobilise énormément. Nous ne nous projetons pas beaucoup plus loin. Pour l'instant on se projette surtout sur Porto Vecchio, sur ce concert qui va lancer cette tournée qui va être une expérience importante. Après, nous avons un réservoir de créations qui pourrait largement faire l'objet d'un album, mais nous n’en sommes vraiment pas là.



