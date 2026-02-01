Carnavali di Portivechju - Un très bel dixième anniversaire

Le corso s'est élancé en début d'après-midi du parking des douanes pour rallier celui de Santa Catalina avant d'entamer son périple vers le centre ville emmené par sa Majesté Poseidon et la compagnie Archibald Caramantran. La dixième édition du Carnaval de Portivechju étirait son cortège où toutes le génération étaient mélangées sous les regards de milliers de spectateurs.





Après cette déambulation où chars et compagnies ont donné un bel aperçu d'inventivité, de créativité et d'un évident investissement, le corso se rendait Piazza'llu Quartieri, où les enfants étaient à la fête avec un bal costumé et un goûter qui leurs étaient dédiés.





Sur le parvis de l'Espace Jean-Paul de Rocca-Serra, la compagnie Caramantran a livré un ultime spectacle qui a permis à la foule d'attendre le palmarès de ce dixième Carnaval de Portivechju. Un palmarès proclamé par le président de l'associu I Baroni, Ghjacum'Antò Robin.

L'édition 2026 a permis de couronner, le CACEL de Portivechju avec le prix du plus beau char pour Peter Pan; L'association A Risatta pour sa part avec le Cirque a remporté le prix du plus bel ensemble. U Pezzò, mettant en valeur le meilleur couturier a été pour Dragoni et Fantasia pour La Flore. La clinique di U Spidali qui a enflammé le Corso a été récompensée par le prix u Buffò.

Enfin le prix du coup de coeur de l'associu I Baroni a été décerné à M Street Company pour Le Japon.







Il ne restait plus, au terme de cette proclamation, qu'à livrer Poseidon aux flammes et c'est devant L'Espace Jean-Paul de Rocca-Serra que sa majesté Carnaval a fini son périple.

En deuxième partie d'après-midi, un bal costumé sur la place Henri-Giraud mis un terme, tout en rythme à ce dixième Carnaval di I Baroni placé, une fois de plus, sous le signe du succès.