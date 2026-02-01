L'Armée de terre est à Porto-Vecchio pour recruter : "Sans diplôme, on peut finir général"

L’Armée de terre recrute ! Et directement dans les établissements scolaires. Ce lundi, de 10 à 14 heures, l’Armée de terre avait sorti l’artillerie lourde dans la cour du lycée Jean-Paul de Rocca-Serra, y déployant onze entités différentes venues de toute la France, tels que le 2e régiment de dragons, ou celui des hussards parachutistes. Si le gros des effectifs était issu de l’Armée de terre, il y avait aussi une unité de la Marine ainsi que le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie.



Les lycéens pouvaient ainsi passer d’un stand à l’autre, et constater qu’entrer dans l’armée, ça ne se limite pas à enfiler un casque et un treillis. Si tant est qu’une carrière militaire attire, la vocation professionnelle est potentiellement double, avec quantité de métiers que l’on pourrait embrasser dans le civil : météorologue, géographe, topographe, professions médicales, transport maritime et aérien, métiers de l’informatique et des télécommunications, aviation légère, spécialité de pompiers et secouriste…



Sens de l'entraide ou du leadership



« Je ne veux pas faire ça plus tard, admet Serena, une lycéenne porto-vecchiaise de 17 ans, qui se voit plutôt travailler dans le commerce. Mais j’aime bien m’intéresser à tout, et je trouve ça éducatif cette manière de nous informer sur les différents métiers que l’on pourrait faire dans l’armée. » L’idée étant qu’à travers des échanges, des temps d’information et des ateliers, les participants puissent mieux comprendre les parcours possibles, les formations accessibles et les opportunités professionnelles offertes. « On n’arrivait pas à toucher les lycéens d’ici, alors on est venus », explique la responsable du recrutement pour l’Armée de terre, l’adjudant-chef Sabrina Desanti, qui recherche en priorité de nouvelles recrues dans les domaines de la logistique, de la cyberdéfense et des systèmes d’information et de communication. « Sans diplôme, on peut finir général, assure-t-elle. L’armée est la seule entreprise qui ne regarde pas que vos résultats scolaires, mais aussi votre sens de l’entraide, vos capacités de leadership ou vos aptitudes sportives. »