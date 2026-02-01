ISOSET : une méthode pédagogique qui allie efficacité et innovation

Pour le commun des mortels, décrocher le baccalauréat avant 10 ans semble relever du mythe. C'est pourtant la prouesse accomplie en 2025 par une fillette âgée de neuf printemps. Son exploit a mis en lumière la méthode ISOSET. Quelle est-elle et comment sort-elle des sentiers battus ?







Des exemples aussi étonnants que révélateurs

L'attention portée par les médias à la méthode ISOSET n'est pas fortuite. Elle s'explique notamment par la précocité de certains jeunes diplômés ayant bénéficié de cette pédagogie.





Des bacheliers beaucoup plus jeunes que la moyenne

Traditionnellement, le baccalauréat sanctionne la fin des études secondaires et fait office de passerelle vers le monde universitaire. Lors de l'obtention de leur diplôme, la plupart des bacheliers sont âgés de 17 ou 18 ans. Or, la donne a été bouleversée par l'actualité récente. En effet, en 2025, le précieux sésame – avec une spécialisation en mathématiques – a été décroché par une candidate âgée de tout juste neuf ans. En 2012, c'est un préadolescent, Hugo Sbai, qui a défrayé la chronique en se voyant décerner le diplôme du bac à douze ans. Deux autres élèves l'ont également obtenu, en 2021, aux âges respectifs de 12 ans et de 14 ans. Ces cas exceptionnels présentent un dénominateur commun : la méthode ISOSET.







D'autres antécédents remarquables

Les records d'âge associés à ISOSET ne sont pas l'apanage des seuls bacheliers. Après le bac, un élève a ainsi été titulaire d'un Master à seulement 14 ans. Son beau parcours s'est poursuivi par un doctorat décroché à 17 ans. On note par ailleurs plusieurs autres doctorants ayant commencé leur thèse avant 18 ans. L'année 2025 ne fait que confirmer une évolution cohérente avec une précocité toujours plus affirmée chez les jeunes diplômés.





ISOSET : de quoi parle-t-on ?

Derrière l'appellation ISOSET se dissimule un organisme de formation certifié. Chaque parcours est imaginé par des experts métiers. Des entreprises à la petite enfance, différents publics sont visés. Les contenus sont adaptés en fonction. Ainsi, le programme dédié à la petite enfance (de 2 à 15 ans) se distingue par une dimension ludique et sécuritaire. Différents formats de cours sont proposés, dont le présentiel ou l'e-learning. Pas moins de 2500 personnes bénéficient annuellement de la méthode ISOSET , pour un taux moyen de satisfaction de 98 %.





Les principes sur lesquels se fonde ISOSET

Du renouvellement méthodologique à l'attention portée à l'enfant, le succès apparent de la méthode ISOSET puise sa source à différents niveaux.





Une éducation à repenser

La philosophie qui sert de principe directeur à ISOSET part d'un postulat simple : une meilleure organisation des connaissances contribuerait à réduire les retards fréquemment observés dans le cadre des cursus scolaires. Le problème ne viendrait pas tant de la complexité des apprentissages que des aspects organisationnels. Selon ISOSET, les redondances dont pâtissent les programmes scolaires sont à proscrire. Le temps consacré aux études doit, en effet, être réduit significativement. Pour ce faire, une séquence caractérisée par la clarté et la continuité est à privilégier.





Une attention accrue aux besoins de l'enfance

Les détracteurs de la méthode ISOSET pointent du doigt les risques liés à l'accélération des apprentissages. Selon eux, ils favoriseraient la perte de l'innocence inhérente à l'enfance. ISOSET s'efforce de démentir un tel constat. Les élèves qui suivent le programme évoluent dans un environnement sain qui ne les coupe ni de leur famille ni de leurs amis. L'unique différence se situe sur le plan organisationnel avec une nouvelle manière d'appréhender les cours. Selon ISOSET, permettre à l'enfant de vivre dans un cadre préservé se révèle fondamental pour assurer sa réussite scolaire. Le succès ne s'explique aucunement par une éventuelle particularité biologique de l'élève ou par ses prédispositions intellectuelles. Seules les considérations méthodologiques aident à parvenir à un tel résultat.





Une démarche qui reste encore confidentielle

En dépit de résultats probants, la méthode ISOSET reste encore à un stade expérimental. Son application ne se déroule qu'à une échelle restreinte. La réussite de chaque élève bénéficiaire du programme atteste néanmoins de la pertinence du modèle comme de sa faisabilité. Ses promoteurs œuvrent à démocratiser l'obtention du baccalauréat à approximativement 15 ans. Il s'ensuivrait une importante réorganisation, tant du point de vue de la transmission des savoirs que de la pédagogie.





Quid de l'avenir de l'expérience ISOSET ?

L'année 2025 a résolument projeté ISOSET sur le devant de la scène. Pour le milieu scolaire ainsi que les instances pédagogiques, le temps de la réflexion est venu.





Quelle stratégie va adapter l'éducation nationale ?

Les résultats exceptionnels que semblent produire la méthode ISOSET interpellent le monde éducatif. Parmi les interrogations cruciales, la possibilité d'avancer ultérieurement l'âge du bac en deçà de 18 ans prime. La question soulève dans le même temps celle des conséquences d'une telle mesure sur les études supérieures. Les élèves qui entreraient à l'université seraient, en effet, pour la plupart mineurs. De manière fondamentale, c'est l'ensemble du modèle éducatif et scolaire français qui pourrait être transformé. Il s'agira de réfléchir à la façon de considérer et d'intégrer, au sein des modèles existants, les nouvelles trajectoires impulsées par ISOSET. Elles devront s'insérer dans un dispositif prévu pour assurer linéairement et uniformément la progression des élèves.





Une histoire en devenir

Qu'il s'agisse du baccalauréat, du Master ou du Doctorat, les effets de l'expérience ISOSET se répercutent à tous les échelons du cursus éducatif. Ils démontrent, qu'en matière de précocité, la continuité dans la réussite scolaire est envisageable. Le jeune diplômé apparaît en mesure de poursuivre sur sa brillante lancée pendant ses études supérieures. Si l'enfant bachelière de neuf ans a indubitablement marqué les esprits, elle ne sera sans doute que la pierre angulaire du modèle éducatif de demain. Si de telles projections se confirment, on assistera certainement à un réaménagement profond du temps dévolu aux études.



Soucieuse d'orienter l'école et l'apprentissage vers de nouvelles voies, la méthode ISOSET se traduit par des résultats aussi tangibles que stupéfiants. En favorisant l'obtention de diplômes prestigieux à un âge prématuré, elle est susceptible d'entraîner une petite révolution dans le monde éducatif. Un nouveau paradigme scolaire est peut-être en passe d'émerger prochainement.

