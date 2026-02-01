CorseNetInfos
Patrice Paquier Lorenzi le Lundi 9 Février 2026 à 07:30

Sous un ciel encore chargé et sur un terrain rendu exigeant par l’humidité, la 17e édition du Trail Sampieru, disputée ce dimanche 8 février 2026 à Suaredda, a souri aux habitués. Déjà vainqueur l’an passé, Xavier Bartoli s’est une nouvelle fois imposé, tandis que sa compagne Cynthia Balout a remporté le classement féminin, dans une course qui a rassemblé près de 300 participants.



Trail Sampieru : Xavier Bartoli récidive à Eccica-Suarella
À l’arrivée du Trail Sampieru, ce dimanche matin devant la mairie de Suaredda, Xavier Bartoli ne nourrissait aucune illusion sur le chronomètre. Le record qu’il avait lui-même établi l’an dernier ne tomberait pas cette fois. Qu’importe. Le sociétaire du club A Suareddesa a franchi l’arche en vainqueur, son enfant dans les bras, avec une marge confortable sur son premier poursuivant, Enguerrand Ollier De Marichard, boxeur au sein du Ring Ajaccien, mais redoutable trailer, relégué à plus de trois minutes.
 
Des conditions météos difficiles
Une édition encore marquée par l’humidité, mais qui s’est transformée en véritable fête familiale. Quelques minutes après l’arrivée du vainqueur, Cynthia Balout, jeune maman elle aussi, coupait la ligne en tête du classement féminin. Sur un parcours de 12,5 kilomètres pour 750 mètres de dénivelé positif, passant par Eccica et le chemin de la Strimedda, Xavier Bartoli évoluait en terrain connu. Et pour cause : il faisait partie de l’équipe chargée du balisage, aux côtés des organisateurs. « On a eu de la chance. J’ai refait un tour samedi sous la pluie et le terrain glissait beaucoup plus que ce matin. Aujourd’hui, les conditions étaient meilleures », confiait-il à l’arrivée. Malgré une blessure à l’ischio survenue en décembre et une préparation écourtée, le vainqueur se disait satisfait : « Je voulais gagner et passer sous l’heure. L’objectif est atteint, même si le record était hors de portée. »

Derrière, Xavier Bartoli et Enguerrand Ollier, Jean‑François Nesa du CS Mezzavia complétait le podium. À noter également les belles prestations des membres de la Squadra corsa de trail, engagés là dans leur premier test grandeur nature après une préparation hivernale orientée cross : Marc‑Antoine Mamone, premier espoir et dixième au scratch, ainsi que Sacha Rigaut, premier cadet. Avec près de 300 coureurs au départ, cette 17e édition du Trail Sampieru confirme, une fois encore, l’attractivité d’une épreuve unanimement saluée pour la qualité de son organisation… et pour son ambiance chaleureuse, malgré la grisaille.
 
Le classement
1. Bartoli, Xavier  (A Suareddesa) 57:10
2. Ollier De Marichard, Enguerrand (Ring Ajaccien) 1:00:37
3. Nesa, Jean-François (Cs Mezzavia) 1:01:23
4. Vannucci, Louis 
5. Giner, Vincent
6. Renouf, Gwen-Mael
7. Garcia Vidal, Javier
8. Vaillier, Antoine 
9. Mouchel, Florian 
10. Mamone, Marc Antoine 
11. Tessier, Tomas 
12. Poggi, Jean Philippe
13. Mariotti, Fabien 
14. Agostini, Gilles 
15. Rida, Marouane 
16. Richard, Goulven 
17. Polverelli, Fabie
18. Campoy, Steve 
19. Rigaut, Sacha
20. Bouissaguet, Ugo
 




