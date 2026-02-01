Trail Sampieru : Xavier Bartoli récidive à Eccica-Suarella

Des conditions météos difficiles

Une édition encore marquée par l’humidité, mais qui s’est transformée en véritable fête familiale. Quelques minutes après l’arrivée du vainqueur, Cynthia Balout, jeune maman elle aussi, coupait la ligne en tête du classement féminin. Sur un parcours de 12,5 kilomètres pour 750 mètres de dénivelé positif, passant par Eccica et le chemin de la Strimedda, Xavier Bartoli évoluait en terrain connu. Et pour cause : il faisait partie de l’équipe chargée du balisage, aux côtés des organisateurs. « On a eu de la chance. J’ai refait un tour samedi sous la pluie et le terrain glissait beaucoup plus que ce matin. Aujourd’hui, les conditions étaient meilleures », confiait-il à l’arrivée. Malgré une blessure à l’ischio survenue en décembre et une préparation écourtée, le vainqueur se disait satisfait : « Je voulais gagner et passer sous l’heure. L’objectif est atteint, même si le record était hors de portée. »



Derrière, Xavier Bartoli et Enguerrand Ollier, Jean‑François Nesa du CS Mezzavia complétait le podium. À noter également les belles prestations des membres de la Squadra corsa de trail, engagés là dans leur premier test grandeur nature après une préparation hivernale orientée cross : Marc‑Antoine Mamone, premier espoir et dixième au scratch, ainsi que Sacha Rigaut, premier cadet. Avec près de 300 coureurs au départ, cette 17e édition du Trail Sampieru confirme, une fois encore, l’attractivité d’une épreuve unanimement saluée pour la qualité de son organisation… et pour son ambiance chaleureuse, malgré la grisaille.



Le classement

1. Bartoli, Xavier (A Suareddesa) 57:10

2. Ollier De Marichard, Enguerrand (Ring Ajaccien) 1:00:37

3. Nesa, Jean-François (Cs Mezzavia) 1:01:23

4. Vannucci, Louis

5. Giner, Vincent

6. Renouf, Gwen-Mael

7. Garcia Vidal, Javier

8. Vaillier, Antoine

9. Mouchel, Florian

10. Mamone, Marc Antoine

11. Tessier, Tomas

12. Poggi, Jean Philippe

13. Mariotti, Fabien

14. Agostini, Gilles

15. Rida, Marouane

16. Richard, Goulven

17. Polverelli, Fabie

18. Campoy, Steve

19. Rigaut, Sacha

20. Bouissaguet, Ugo



À l’arrivée du Trail Sampieru, ce dimanche matin devant la mairie de Suaredda, Xavier Bartoli ne nourrissait aucune illusion sur le chronomètre. Le record qu’il avait lui-même établi l’an dernier ne tomberait pas cette fois. Qu’importe. Le sociétaire du club A Suareddesa a franchi l’arche en vainqueur, son enfant dans les bras, avec une marge confortable sur son premier poursuivant, Enguerrand Ollier De Marichard, boxeur au sein du Ring Ajaccien, mais redoutable trailer, relégué à plus de trois minutes.