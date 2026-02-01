Le nouveau conservatoire Henri-Tomasi ouvre ses portes à Ajaccio

Danses, spectacles, concerts, visites de l’auditorium et des salles pédagogiques : de 10 heures à plus de 20 heures, des centaines de personnes ont participé à une journée d’inauguration en grande pompe. La Ville d’Ajaccio et l’ensemble de ses partenaires ont marqué l’événement, à l’issue d’un chantier étalé sur un peu plus de trois années et d’un investissement de 11 millions d’euros financé par la Ville, l’État et la Collectivité de Corse. Personnalités politiques, religieuses et institutionnelles (malgré l’absence remarquée des élus de la Cdc), enseignants, élèves et familles étaient réunis pour célébrer l’ouverture d’un projet attendu depuis 2017.
Installé sur le site de l’ancien collège, au cœur du quartier du Finosello, le nouvel établissement marque également la première étape du futur écoquartier situé entre Cannes et Salines. Jusqu’à présent, le conservatoire était scindé en trois sites répartis sur le territoire ajaccien, une organisation qui limitait les projets communs et la transversalité entre disciplines.
37 salles, 20 disciplines, 3 niveaux, 650 élèves
Désormais, danse, musique et théâtre sont réunis en un seul lieu. L’édifice compte 37 salles réparties sur trois niveaux ainsi qu’un auditorium de 200 places au rez-de-chaussée. Un équipement dernier cri destiné à accueillir 650 élèves pour l’antenne d’Ajaccio, encadrés par une cinquantaine d’agents et 35 professeurs représentant 20 disciplines artistiques. Le déménagement s’effectuera progressivement afin de respecter le rythme scolaire et permettre à chacun de s’approprier les lieux.
« C’est une grande fierté. Ce bâtiment était attendu de nombreuses années. Nous allons enfin pouvoir enseigner dans des conditions optimales », souligne Jennifer Gamet-Rossi, directrice régionale du conservatoire. Le regroupement sur un site unique doit permettre de renforcer les projets de transversalité. « Toute l’équipe va être réunie sur un même site. Cela va permettre de renforcer les projets de transversalité. Le conservatoire, ce n’est pas de l’élitisme, c’est pour tout le monde », insiste-t-elle.
L’établissement bénéficie du label « conservatoire à rayonnement départemental », une reconnaissance de l’État présentée comme un gage de qualité. Des professeurs diplômés et certifiés y assurent un enseignement artistique permettant de diplômer les élèves au bout d’une quinzaine d’années, sur des parcours amateurs ou professionnels. « Tout élève venant de Corse pourra rejoindre un autre conservatoire voire d’autres instituts supérieurs pour devenir musicien, danseur ou chef d’orchestre », rappelle la directrice régionale, qui entend également miser sur une professionnalisation croissante des élèves dans les années à venir. Le conservatoire accueille également le centre d’enseignement et de ressources musicales numériques de la Ville, présenté comme « un lieu d’apprentissage, d’expérimentation et de création », dont le répertoire mêle « héritage insulaire et pratiques contemporaines ouvertes sur le monde ».
Du point de vue architectural, le bâtiment a été imaginé par Rudy Ricciotti et Amélia Tavella. Côté Finosello, la façade en granite adopte un style sobre et minéral évoquant le village insulaire. Les espaces vitrés constituent l’une des lignes directrices du projet, pensés pour faire de la musique, de la danse et du théâtre des éléments du quotidien, visibles et accessibles, « comme une invitation à franchir une porte, à essayer, à découvrir ».
« Un des conservatoires les plus beaux de France »
Côté Cannes, la partition architecturale change. Elle fait la part belle à 70 poteaux en béton armé, à un mouvement de vague et à des jeux d’ombres et de lumière. Un trait architectural proche de la musique d’Henri Tomasi, inspiré d’une véritable partition, où la musique et la matière se rencontrent tandis que le bâtiment épouse le terrain et dialogue avec son environnement. « Cet équipement fait de la musique, de la danse et du théâtre des éléments du quotidien pour les habitants de nos quartiers », souligne Stéphane Sbraggia le maire d’Ajaccio.
Il offre ainsi aux élèves et aux équipes pédagogiques des espaces adaptés — salles de cours, de répétition, studios de danse, auditorium — « des volumes où se forgent, souvent dans la discrétion, des progrès, des équilibres, et parfois des vocations ». Présent lors de l’inauguration, Claude Tomasi, fils du compositeur, particulièrement ému s’est dit quant à lui impressionné par l’ouvrage. « Cet ouvrage est magnifique vu de l’extérieur déjà », confie-t-il, saluant également la présentation artistique et musicale de la journée faisant de ce conservatoire « un des plus beaux de France ».
