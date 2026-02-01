Le nouveau conservatoire Henri-Tomasi ouvre ses portes à Ajaccio

37 salles, 20 disciplines, 3 niveaux, 650 élèves

Désormais, danse, musique et théâtre sont réunis en un seul lieu. L’édifice compte 37 salles réparties sur trois niveaux ainsi qu’un auditorium de 200 places au rez-de-chaussée. Un équipement dernier cri destiné à accueillir 650 élèves pour l’antenne d’Ajaccio, encadrés par une cinquantaine d’agents et 35 professeurs représentant 20 disciplines artistiques. Le déménagement s’effectuera progressivement afin de respecter le rythme scolaire et permettre à chacun de s’approprier les lieux.



« C’est une grande fierté. Ce bâtiment était attendu de nombreuses années. Nous allons enfin pouvoir enseigner dans des conditions optimales », souligne Jennifer Gamet-Rossi, directrice régionale du conservatoire. Le regroupement sur un site unique doit permettre de renforcer les projets de transversalité. « Toute l’équipe va être réunie sur un même site. Cela va permettre de renforcer les projets de transversalité. Le conservatoire, ce n’est pas de l’élitisme, c’est pour tout le monde », insiste-t-elle.



L’établissement bénéficie du label « conservatoire à rayonnement départemental », une reconnaissance de l’État présentée comme un gage de qualité. Des professeurs diplômés et certifiés y assurent un enseignement artistique permettant de diplômer les élèves au bout d’une quinzaine d’années, sur des parcours amateurs ou professionnels. « Tout élève venant de Corse pourra rejoindre un autre conservatoire voire d’autres instituts supérieurs pour devenir musicien, danseur ou chef d’orchestre » , rappelle la directrice régionale, qui entend également miser sur une professionnalisation croissante des élèves dans les années à venir. Le conservatoire accueille également le centre d’enseignement et de ressources musicales numériques de la Ville, présenté comme « un lieu d’apprentissage, d’expérimentation et de création », dont le répertoire mêle « héritage insulaire et pratiques contemporaines ouvertes sur le monde ».



Du point de vue architectural, le bâtiment a été imaginé par Rudy Ricciotti et Amélia Tavella. Côté Finosello, la façade en granite adopte un style sobre et minéral évoquant le village insulaire. Les espaces vitrés constituent l’une des lignes directrices du projet, pensés pour faire de la musique, de la danse et du théâtre des éléments du quotidien, visibles et accessibles, « comme une invitation à franchir une porte, à essayer, à découvrir ».