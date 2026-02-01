CorseNetInfos
Affaire Erignac : la parole des enfants du préfet ravive une mémoire toujours sensible


La rédaction le Dimanche 8 Février 2026 à 18:37

Vingt-huit ans après l’assassinat du préfet Claude Erignac à Ajaccio, ses enfants Marie-Christophine et Charles-Antoine ont témoigné pour la première fois publiquement le 7 février 2026 dans l’émission C à vous sur France 5. Une prise de parole rare, mêlant mémoire familiale, regard sur la justice et persistance d’interrogations autour d’un dossier qui reste chargé politiquement.



(Photo Paule Santoni)
Jusqu’ici, les enfants du préfet n’avaient jamais témoigné publiquement, y compris durant les procès.
Ils évoquent un choc initial violent - la mort apprise par téléphone par leur mère - et décrivent leur père comme un serviteur de l’État attaché au dialogue. Les audiences judiciaires sont présentées comme une épreuve répétée plutôt que comme un apaisement.


Ils affirment ne nourrir « aucun doute » sur la culpabilité de l’homme condamné tout en estimant que certaines questions, notamment sur d’éventuels commanditaires, pourraient rester sans réponse.
 
Le témoignage des enfants du préfet rappelle la dimension humaine d’un dossier souvent abordé sous l’angle politique ou judiciaire.
Mais près de trois décennies après les faits, l’assassinat de Claude Erignac contiue d’alimenter mémoire, débats et interrogations.

La vidéo de C à vous
 





