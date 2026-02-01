Rugby régional - Lucciana remporte le derby face au CRAB



En Régionale 1, le derby retour entre Lucciana et le CRAB a tourné à l'avantage des Luccianais qui se sont imposé 34 à 17, avec six essais à la clé. Une victoire précieuse assortie du bonus offensif.

Pour sa part le CRAB a connu son deuxième revers en deux derbys de rang. L'autre rencontre de ce championnat entre le Beausset et Portivechju Rugby n'a pas eu lieu dans la mesure où l'aire de jeu du Beausset était impraticable cet après-midi.





Du côté du championnat de Régionale 2, Bastia XV étant exempt, seuls les Ajacciens du RCA étaient en lice dans la Poule 1. Les Ciel et Blanc qui recevaient Pertuis se sont imposés de justesse 10 à 9 dans une rencontre boueuse.





Chez les plus jeunes, les féminines des Stampi engagées dans le championnat junior féminin à X ont largement battu, samedi à Volpaghju, la formation de Monteux 57 à 17 et signent leur premier succès de la compétition.

A l'inverse dans le championnat R3 U16,, Isula X a été lourdement battu à Lecci par Marseille 92 à 5.