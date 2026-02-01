Football Grand Sud - Le derby pour la SVARR

Le match a été dominé par les joueurs de Pierre Nironi qui se sont imposés 3 buts à 0, samedi soir, sur la pelouse porto-vecchiaise du Pruneddu grâce à un triplé de son attaquant Maud'Huy. Un succès qui ne souffre d'aucune contestation et qui permet à la SVARR d'enchaîner un deuxième succès de rang.

De son côté, le Sud FC rendait visite, ce dimanche après-midi, à la réserve du FC Balagne. Les Sudistes ont renoué avec la victoire en s'imposant en terre balanine sur la marque de 2 buts à 1.





Du côté du championnat de Régional 2, la JS Bonifacio qui recevait le Nebbiu a été tenue en échec sur le score de 2 à 2.





En Régional 3 le match Lucciana - ASPV ne s'est pas joué en raison d'une aire de jeu impraticable. C'est le troisième déplacement de rang à l'issue duquel, les réservistes porto-vecchiais ne jouent pas. Les voyages forment certes la jeunesse mais toutes les bonnes choses doivent, quand même, avoir une fin.





Enfin en Régional 4, pas de vainqueur entre le Bigode FC et le FC Sotta, les deux équipes se sont quittées sur le score de parité de 3 à 3.