A màghjina - Alba nant’à Monte Cristu


le Lundi 9 Février 2026 à 07:14

Derrière l’île de Monte-Cristo, le soleil surgit dans une trouée de nuages tandis que la mer Tyrrhénienne se partage entre reflets de feu à l’horizon et nuances bleutées plus froides au premier plan. Vue depuis la Corse, cette lumière rasante donne à l’île l’allure d’une ombre suspendue et rappelle la présence toute proche de ce rocher mythique posé entre ciel et mer.
Si, comme Gérard Baldocchi , vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







