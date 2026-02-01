A màghjina - Alba nant’à Monte Cristu
Derrière l’île de Monte-Cristo, le soleil surgit dans une trouée de nuages tandis que la mer Tyrrhénienne se partage entre reflets de feu à l’horizon et nuances bleutées plus froides au premier plan. Vue depuis la Corse, cette lumière rasante donne à l’île l’allure d’une ombre suspendue et rappelle la présence toute proche de ce rocher mythique posé entre ciel et mer.
