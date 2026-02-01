Le Sporting Club de Bastia offre des bonnets oncologiques aux patients du centre hospitalier

(Photos Gérard Baldocchi)





Au sein du service oncologie du centre hospitalier de Bastia, 100 bonnets oncologiques ont été distribués ce lundi 9 février à des patients suivis en hôpital de jour. Une action qui s’inscrit dans un dispositif national porté par la Ligue de football professionnel, décliné localement par le Sporting Club de Bastia, en lien avec l’établissement et la Ligue contre le cancer. « Il y a eu un appel, et les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont pu répondre présents pour cette initiative », explique Valentin Guérin-Roger, responsable RSE pour le Sporting.





Pensés spécifiquement pour les patients atteints d’un cancer, les bonnets ont été conçus pour ne pas gêner le cuir chevelu, même après une perte de cheveux liée à la chimiothérapie. « C’est le Dr Alain Toledano, oncologue et président de l’Institut Rafaël, qui a créé ce bonnet avec d’autres spécialistes », détaille Valentin Guérin-Roger. « Ça a duré deux mois entre la conception, avec des matières étudiées pour faciliter la repousse des cheveux, jusqu’à la distribution. Le but, c’était d’avoir un bonnet qui puisse permettre aux patients d’avoir du confort et de la chaleur, surtout s’ils viennent voir un match. »





Au total, 100 bonnets - 60 pour les adultes et 40 pour les enfants - ont été apportés pour cette distribution. Les bonnets oncologiques qui n’ont pas été remis à des patients ce lundi seront partagés entre l’hôpital et la Ligue contre le cancer, afin d’être remis à d’autres personnes atteintes d’un cancer dans les jours ou les semaines à venir.

