Le Sporting Club de Bastia offre des bonnets oncologiques aux patients du centre hospitalier

(Photos Gérard Baldocchi)
Au sein du service oncologie du centre hospitalier de Bastia, 100 bonnets oncologiques ont été distribués ce lundi 9 février à des patients suivis en hôpital de jour. Une action qui s’inscrit dans un dispositif national porté par la Ligue de football professionnel, décliné localement par le Sporting Club de Bastia, en lien avec l’établissement et la Ligue contre le cancer. « Il y a eu un appel, et les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont pu répondre présents pour cette initiative », explique Valentin Guérin-Roger, responsable RSE pour le Sporting.
Pensés spécifiquement pour les patients atteints d’un cancer, les bonnets ont été conçus pour ne pas gêner le cuir chevelu, même après une perte de cheveux liée à la chimiothérapie. « C’est le Dr Alain Toledano, oncologue et président de l’Institut Rafaël, qui a créé ce bonnet avec d’autres spécialistes », détaille Valentin Guérin-Roger. « Ça a duré deux mois entre la conception, avec des matières étudiées pour faciliter la repousse des cheveux, jusqu’à la distribution. Le but, c’était d’avoir un bonnet qui puisse permettre aux patients d’avoir du confort et de la chaleur, surtout s’ils viennent voir un match. »
Au total, 100 bonnets - 60 pour les adultes et 40 pour les enfants - ont été apportés pour cette distribution. Les bonnets oncologiques qui n’ont pas été remis à des patients ce lundi seront partagés entre l’hôpital et la Ligue contre le cancer, afin d’être remis à d’autres personnes atteintes d’un cancer dans les jours ou les semaines à venir.
« Une façon d’être visible »
Au-delà de l’objet, cette distribution a été perçue comme un geste de soutien par les patients et les équipes soignantes. « Ça a été très bien reçu par l'ensemble des malades», confirme Magalie Delbove, cadre de santé à l’hôpital de jour au service oncologie. Elle souligne également qu’une telle initiative participe à la reconnaissance du vécu des personnes atteintes d’un cancer. « Il y a parfois un besoin d'être reconnu dans la maladie et dans le combat qui est mené contre le cancer. Aujourd’hui, une telle action de la part d’un club de sport qui est connu et reconnu, c'est aussi une façon d'être visible. »
Un avis partagé par Christophe Arnould, directeur du centre hospitalier de Bastia. « Le cancer peut toucher tout le monde, et savoir que le Sporting soutient nos patients et nos équipes fait chaud au cœur », explique-t-il, insistant sur « les valeurs communes que nous partageons avec le club comme la résilience ». « Savoir que nous ne sommes pas seuls et que ce type d’action soutient chaque patient et personnel, c’est ce qui fait notre force. »
Présente lors de la distribution, Faty, suivie pour un cancer du sein, témoigne de l’importance de ces gestes dans un parcours de soins souvent long. « C’est très touchant qu’on pense à nous, ça fait du bien d'avoir un peu de soutien », indique-t-elle. « Le moral, c'est très important dans la maladie, c’est un bon tiers de la guérison. Sans l'aide de mes amis, les infirmières, mes copines de chimio, je n’aurais pas la force de me battre. Si on est soutenus par des groupes, des associations, des organismes, des partenaires, je dis juste merci. »
Pour le Sporting Club de Bastia, cette action s’inscrit dans une démarche de solidarité envers les malades. « C’est un élan de solidarité. Le Sporting est un club populaire où les actions de solidarité liées à la santé, l’éducation ou encore l’environnement sont très importantes à mettre en œuvre », souligne Valentin Guérin-Roger.
