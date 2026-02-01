Le film « Le Royaume » de Julien Colonna cartonne sur Netflix

Après une sortie en salles à l’automne 2024, le film Le Royaume, premier long-métrage du réalisateur Julien Colonna, est désormais disponible sur Netflix depuis le 13 février. Le film figure actuellement dans le top 10 des titres les plus regardés sur la plateforme américaine, se classant à la 3e place ce lundi. L’histoire se déroule en Corse en 1995. Lesia vit son premier été d’adolescente lorsqu’un homme la conduit à moto dans une villa isolée, où elle retrouve son père en planque, entouré de ses hommes. Une guerre éclate dans le milieu, et commence alors une cavale au cours de laquelle père et fille vont apprendre à s’aimer.





Un long-métrage salué par la critique





Bien avant sa sortie en salles, Le Royaume avait déjà suscité l’attention du milieu cinématographique, étant présenté au festival de Cannes au mois de mai 2024 dans la section « Un certain regard » et au festival du film de Pauillac au mois de juillet. Après sa sortie, le film a été distingué à plusieurs reprises, notamment avec deux nominations comme meilleur premier film aux César 2025 et aux Lumières 2025. Au cours de cette dernière cérémonie, Ghjuvanna Benedetti, qui interprète le rôle de Lesia, a reçu le prix de la révélation féminine. Enfin, le film a reçu le prix Claude Chabrol, récompensant un film « dont les qualités cinématographiques font honneur au genre policier » au festival Reims Polar 2025.





Des acteurs amateurs





Si le film a rencontré un tel écho, c’est également grâce à ses interprètes, pour la plupart non professionnels. Pour son premier long-métrage, Julien Colonna a fait le choix de s’appuyer sur des acteurs amateurs, à l’instar de Saveriu Santucci, guide de haute montagne, et Ghjuvanna Benedetti, étudiante en école d’infirmière.





Élue personnalité de l’année 2024 par les lecteurs de Corse Net Infos, la jeune actrice confiait il y a un an avoir été profondément marquée par cette expérience : « Thomas Bronzini, qui joue mon parrain dans le film, m’a dit dès le premier jour : « Tu verras, Lesia restera longtemps en toi. Vous ne ferez qu’un. » Je trouvais ça impossible. Mais le dernier jour de tournage, j’ai pleuré, j’avais l’impression de perdre quelqu’un de proche. »





Avant la mise en ligne du film sur Netflix, la jeune comédienne a d’ailleurs salué, sur son compte Instagram, l’arrivée du long-métrage sur la plateforme avec une série de photos prises durant le tournage de « la plus belle expérience de [sa] vie ». « Un royaume qui ne me quittera jamais et Lesia, à jamais gravée en moi », a-t-elle écrit.



Cette première expérience devant la caméra lui a permis de poursuivre l’aventure cinématographique, puisque Ghjuvanna Benedetti a récemment joué dans le prochain film de Karine Silla, L’été dangereux, dont la sortie est prévue cette année.



Avec son arrivée sur Netflix, Le Royaume poursuit ainsi son beau parcours auprès d’un public élargi, plusieurs mois après sa sortie en salles et son passage remarqué dans les festivals.

