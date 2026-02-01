Ajaccio : une résidence de tourisme évacuée après un mouvement de terrain

Dans la nuit de dimanche à lundi, un mouvement de terrain s’est produit à l’arrière de la résidence de tourisme Eden Suite, située sur la route des Sanguinaires à Ajaccio. Plusieurs dizaines de mètres cubes de terre et de roches se sont détachés du talus surplombant le bâtiment, venant s’accumuler au pied du mur et sur le parking arrière.
Alertés, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus afin de sécuriser la zone. Si aucun blessé n’est à déplorer, par mesure de précaution, les six personnes présentes dans la résidence ont été évacuées au cours de la nuit.
Face à la situation, ce lundi la Ville a décidé de prendre un arrêté interdisant l’accès au bâtiment aux véhicules et aux piétons, à l’exception des services de secours et des équipes techniques chargées des opérations de sécurisation, et ce jusqu’à nouvel ordre.
Des expertises ont été engagées par le BRGM afin d’apprécier la stabilité du site et déterminer les suites à donner.
