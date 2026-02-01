Sarrola-Carcopino : la force des regards de Ninu Art s'expose à Cultura

La technique au service de l’intensité



L’acrylique est son outil de prédilection : rapide à travailler, il lui permet de dessiner un regard au moment précis où il s’impose. Mais certaines œuvres demandent patience et persévérance. « Parfois, je laisse une toile de côté pendant des années avant d’y revenir, jusqu’à enfin obtenir le regard que je cherchais », explique-t-elle.



Ninu ne cherche pas à plaire à tout le monde : « Je veux provoquer une réaction, bonne ou mauvaise, elle est toujours constructive. » Ses toiles sont un miroir des émotions humaines, parfois lumineuses, parfois sombres mais toujours puissantes.



Au total, plus d’une vingtaine d’œuvres accompagneront l’artiste, présente à leurs côtés les 20 et 21 février, pour être découvertes par le public. « Elles ne seront pas toutes visibles en même temps, mais j’ai à cœur de les faire tourner pour que chacun puisse en profiter », précise-t-elle.



Cette exposition ajaccienne sera l’occasion de découvrir les œuvres dans leur matérialité réelle, là où textures, formats et intensité des regards révèlent toute leur puissance.