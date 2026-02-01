U tempu in Corsica

CorseNetInfos
La rédaction le Lundi 23 Février 2026 à 07:00

Après un week-end sous le soleil, quelques passages nuageux sont à prévoir ce lundi, notamment sur la côte ouest de l’île, entre Ajaccio et Bonifacio. Les températures restent toutefois douces avec jusqu’à 14°C attendus à Vizzavona.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.







