U tempu in Corsica
La rédaction le Lundi 23 Février 2026 à 07:00
Après un week-end sous le soleil, quelques passages nuageux sont à prévoir ce lundi, notamment sur la côte ouest de l’île, entre Ajaccio et Bonifacio. Les températures restent toutefois douces avec jusqu’à 14°C attendus à Vizzavona.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.
(Photo : CNI)