Échecs : Corte accueille les finales des championnats de Corse jeunes et vétérans


La rédaction le Lundi 2 Mars 2026 à 21:39

Les finales des championnats individuels de Corse d’échecs se dérouleront les 7 et 8 mars 2026 sur le campus Mariani de l’Université de Corse à Corte, à l’initiative de la Ligue Corse des Échecs. L’événement réunira les meilleurs joueurs insulaires issus des phases qualificatives organisées en février à travers l’île.



Les tournois de sélection, disputés les 1er et 8 février à Aiacciu, Calvi, Ghisunaccia, Portivechju, Bastia et Corti, ont rassembléprès de 630 participants. À l’issue de ces rencontres, 170 jeunes joueurs et joueuses ont décroché leur qualification pour la phase finale.
Ils tenteront d’obtenir le titre de champion de Corse dans leur catégorie et une place pour le championnat de France des jeunes, prévu du 19 au 26 avril 2026 à Albi.


Cinq catégories d’âge et un format mixte
La compétition jeunes sera organisée en cinq catégories : U8, U10, U12, U14 et U16. Les championnats se dérouleront selon un format mixte, une organisation destinée à favoriser l’égalité d’accès à la compétition et à renforcer la participation féminine dans la discipline.
Les parties des catégories U12 à U16 se joueront sur six rondes à la cadence de 50 minutes + 10 secondes par coup, réparties sur les deux journées. Les plus jeunes (U8 et U10) disputeront également six rondes, mais en cadence rapide (25 minutes + 3 secondes), le dimanche 8 mars.


Un championnat vétéran en parallèle
En parallèle des épreuves jeunes, la Ligue Corse des Échecs organisera le 2e championnat de Corse vétéran de parties rapides, réservé aux joueurs de plus de 65 ans. Disputée le dimanche, cette compétition se jouera sur cinq rondes et partagera sa remise des prix avec celle des jeunes, offrant un moment de rencontre entre générations autour du jeu d’échecs.
Remise des prix dimanche après-midi
La remise des récompenses est programmée dimanche 8 mars à 16h30, dans l’amphithéâtre Landry, en présence des partenaires institutionnels. Les titres seront attribués dans toutes les catégories d’âge, des moins de 8 ans jusqu’aux vétérans.
Une buvette sera installée durant tout le week-end pour accueillir joueurs, accompagnateurs et public.
Au-delà de la compétition, la manifestation entend promouvoir les valeurs éducatives associées aux échecs : concentration, respect des règles, gestion du temps et endurance mentale, des compétences développées par une pratique régulière et encadrée.




