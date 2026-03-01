CorseNetInfos
Cap Corse - Quel est cet objet échoué sur la plage d'Alisu ?


Léana Serve le Lundi 2 Mars 2026 à 17:41

Un objet énigmatique a récemment été retrouvé sur la plage d’Alisu, sur la commune de Morsiglia. Il s'agit d’un pare-battage pneumatique pour navire, très certainement amené sur la plage après la récente tempête. L’association Protection Marine Capicorsu alerte sur les risques de pollution si l’objet n’est pas rapidement enlevé.



Photo : Association Protection Marine Capicorsu

Il y a quelques jours, un mystérieux objet a été repéré sur la plage d’Alisu, sur la commune de Morsiglia, intriguant les bénévoles de l’association Protection Marine Capicorsu (PMCC), spécialisée dans la surveillance et le nettoyage des littoraux corses. « Une membre de l’association m’a envoyé les photos en disant qu’elle avait repéré ça sur la plage, sûrement ramené sur la côte après la dernière tempête », explique Jean-François Raffaëlli, président de l’association. « C’était quelque chose de très volumineux, et sûrement assez lourd. »
 

Mais alors, qu’est-ce que cet objet d’environ trois mètres de longueur qui intrigue tant les bénévoles ? Après quelques recherches et vérifications, les bénévoles ont découvert qu’il s’agissait d’un pare-battage pneumatique pour navire, un dispositif notamment utilisé pour protéger les quais et les bateaux lors de leurs manœuvres d’amarrage dans un port.
 

Aujourd’hui, de nouvelles photos montrent que l’objet a été manipulé : « Des gens ont enlevé les chaînes qui ont dû être récupérées, et tous les pneus sont à côté de la grosse bouée qui est maintenant dénudée », précise Jean-François Raffaëlli. Mais désormais, le président de PMCC craint que ces éléments repartent à la mer. « Pour l’instant, ils n’annoncent pas de tempête, mais dès qu’il y en aura une, tout va repartir à l’eau. C’est ça qui m’inquiète, je m’occupe surtout de la protection sous-marine et il y a quand même un petit risque de pollution si personne ne s'en occupe avant. »

Si l’association se dit « prête » à aider à enlever le pare-battage de la plage, elle assure néanmoins « ne pas pouvoir le faire seule ». « On n’a pas les moyens de bouger tout ça, parce que c’est très lourd, même si c’est de la mousse condensée. C’est sur une belle plage, et c’est à cet endroit que l’objet s’est déposé. »





