Cap Corse - Quel est cet objet échoué sur la plage d'Alisu ?

Il y a quelques jours, un mystérieux objet a été repéré sur la plage d’Alisu, sur la commune de Morsiglia, intriguant les bénévoles de l’association Protection Marine Capicorsu (PMCC), spécialisée dans la surveillance et le nettoyage des littoraux corses. « Une membre de l’association m’a envoyé les photos en disant qu’elle avait repéré ça sur la plage, sûrement ramené sur la côte après la dernière tempête », explique Jean-François Raffaëlli, président de l’association. « C’était quelque chose de très volumineux, et sûrement assez lourd. »





Mais alors, qu’est-ce que cet objet d’environ trois mètres de longueur qui intrigue tant les bénévoles ? Après quelques recherches et vérifications, les bénévoles ont découvert qu’il s’agissait d’un pare-battage pneumatique pour navire, un dispositif notamment utilisé pour protéger les quais et les bateaux lors de leurs manœuvres d’amarrage dans un port.





Aujourd’hui, de nouvelles photos montrent que l’objet a été manipulé : « Des gens ont enlevé les chaînes qui ont dû être récupérées, et tous les pneus sont à côté de la grosse bouée qui est maintenant dénudée », précise Jean-François Raffaëlli. Mais désormais, le président de PMCC craint que ces éléments repartent à la mer. « Pour l’instant, ils n’annoncent pas de tempête, mais dès qu’il y en aura une, tout va repartir à l’eau. C’est ça qui m’inquiète, je m’occupe surtout de la protection sous-marine et il y a quand même un petit risque de pollution si personne ne s'en occupe avant. »



Si l’association se dit « prête » à aider à enlever le pare-battage de la plage, elle assure néanmoins « ne pas pouvoir le faire seule ». « On n’a pas les moyens de bouger tout ça, parce que c’est très lourd, même si c’est de la mousse condensée. C’est sur une belle plage, et c’est à cet endroit que l’objet s’est déposé. »

