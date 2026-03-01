Rugby régional - Le derby pour le RC Lucciana, les Ponettes cartonnent

Un derby retour en Régionale 1 qui avait pour cadre le stade de Lecci, au terme d'une belle après-midi d'ovalie. A l'issue d'une partie très disputée, les Luccianais ont fini par s'imposer 46 à 37 et conservent de la sorte leur place dans le très haut du tableau, alors que les Porto-Vecchiais ont raté d'un rien le point de bonus défensif.

Les Balanins du CRAB n'ont pas joué face à Six-Fours Le Brusc à Lumiu. Les visiteurs en raison d'un problème de places lors de ce déplacement ont demandé et obtenu le renvoi du match au 22 mars prochain. .





Du côté du championnat de Régionale 2, match au sommet dans la Poule 1 pour le RC Ajaccio sur la pelouse de Fos-sur-Mer. Les Ajacciens actuellement pensionnaires de la troisième place, se sont inclinés de justesse 29 à 27, face au deuxième du championnat, et repartent de Fos avec le point de bonus défensif





Dans la Poule 2, la mission de Bastia Xv s'annonçait plus aisée sur la pelouse de Volpaghju. Les Bleus ont dominé le Stade Laurentin lanterne rouge de ce championnat sur le score ample de 54 à 25..







Au sein du championnat féminin territorial à X, Les Ponettes n'ont pas fait dans le détail face à Gap sur la pelouse de Lecci. Les Bastiaises se sont imposées sur la marque sans appel de 73 à 0. et demeurent dans le haut du classement..





Enfin, dans le championnat des réserves la rencontre Portivechju Rugby - Lucciana était décisive pour la première place et le titre. Les Porto-Vecchiais en l'emportant 51 à 10 ont fait un pas de plus vers le bouclier.