Championnat de Corse de Motocross - Les trois coups réussis à Portivechju

Une revue d'effectif initiale qui a permis de se faire une idée des forces en présence sur cette première des cinq étapes du championnat régional. Après les manches chronométrées celles officielles permettaient d'établir les classements initiaux de cette saison 2026 de Motocross. En MX1 le RMCC a trusté les places sur le podium avec le succès de Jean-Patrick Riondet, vainqueur des deux manches officielles, devant ses partenaires de club Nicolas Marchini et Joey Simonini. En MX2 le premier vainqueur de la saison se nomme Marc-Antoine Rossi. Le pilote du Valincu a pris le meilleur sur Alexandre Martins et Jean-Paul Piacentini. Du côté de l'Endurocross, l'incontournable Adrien Marchini, s'est imposé, alors que dans cette même discipline, mais chez les vétérans, le Cortenais Antoine Olivieri s'est montré le plus agile sur un parcours très technique. Lisandru Angeli (MC Corte) chez les juniors, ainsi que le vétéran Jean-Michel Grange, également, du MC Corte, figurent au palmarès de cette journée d'ouverture du championnat régional.
Si les grands ont été à l'honneur lors de cette entame porto-vecchiaise, les plus jeunes étaient, aussi, à la fête avec dans. ces catégories des lauriers partagés comme l'attestent les classements.
Place désormais au 5 avril prochain avec cette fois une manche du championnat de France sur le tracé de la route de Bonifacio.
Tous les classements
85 cc benjamins: 1. Battistu Pagnini (MC2S) 50, 2. Ange-Marie Seigler (CMC) 44 pts, 3. Petru Francescu Casanova (MCES) 40 pts
85cc cadets: 1. Dume Canale (RMCC) 50 pts, 2. Valentin Bernardini (VMCC) 44 pts, 3. Ange Vidovic-Franceschi (RMCC) 38 pts.
85cc minimes: 1. Marlon Machari (MCVV) 50 pts, 2. Francescu Mariani-Ventura (MCC) 44 pts, 3. Jean-Pascal D'Amore (VMCC) 38 pts
50-65 cc 6/8 ans: 1. Ghjiseppu Savignoni (MCC) 47 pts, 2. Georgia Goncalves (CMS) 47 pts, 3. Lucca Savignoni (MCC) 40 pts.
50-65 cc 9/11 ans:: 1. Cameron Weytens (RMCC) 50 pts.
50-65 cc poussins: 1. Marc-Ange Gennari (MCPDL) 50 pts, 2. Lesiu Tusoli (CMS) 44 pts, 3. Sandro Re (MCPDL) 38 pts
50-65cc pupilles: 1. Félix Zubillaga (MCES) 50 pts, 2. Petru Maria Olivieri (MCC) 44 pts, 3. Ghjuvan'Ghjaseppu Aragani (MCC) 38 pts.
MX1: 1. Jean-Patrick Riondet (RMCC) 50 pts, 2. Nicolas Marchini (RMCC) 44 pts, 3. Joey Simonini (RMCC) 40 pts, 4. Julien Dussolier (MCC) 36 pts, 5. François-Xavier Garsi (MCUL) 32 pts.
MX2: 1. Marc-Antoine Rossi (MCV) 50 pts, 2. Alexandre Martins (MCMPR) 44 pts, 3. Jean-Paul Piacentini (RMCC) 40 pts, 4. Laurent Luisi (MCES) 36 pts, 5. Christian Lucchini (RMCC) 32 pts
Endurocross: 1. Adrien Marchini (RMCC) 50 pts, 2. Julien Dussolier (MCC) 44 pts, 3. Hugo Cavert De La Tour (MCC) 40 pts, 4. Joris Nauleau (MCES) 34 pts, 5. Damien Kleindienst (MCES) 34 pts
Endurocross vétéran: 1. Antoine Oivieri (MCC) 47 pts, 2. Cédric Maurey 42 pts, 3. Florian Menconi (MCES) 38 pts, 4. Gaëtan Savignoni (CMS) 33 pts, 5. Pierre-Alain Frau (MCES) 32 pts.
Juniors: 1. Lisandru Angeli (MCC) 50 pts, 2. Stefanu Lorenzani (MCC) 44 pts, 3. Matteo Morelli (RMCC) 40 pts, 4. Nathan Maniccia (MCES) 36 pts, 5. Pierre-François Mariani (MCC) 31 pts.
Vétérans MX: 1. Jean-Michel Grange (MCC) 50 pts, 2. Didier Merle Des Isles (MCES) 44 pts, 3. Sébastien Galeazzi (MCC) 40 pts, 4. Romain Faurite (RMCC) 34 pts, 5. Rafaellu Tristani (MCC) 34 pts.
