Municipales. À Felicetu, Dominique Leca conduit une démarche pour redonner vie au village

À l’approche du scrutin municipal de 2026, la commune de Felicetu verra s’affronter deux équipes. Parmi elles, Dominique Leca a officialisé sa candidature à la tête de la liste « Pè l’avvene di Felicetu », une démarche qu’il inscrit dans la continuité d’un engagement déjà ancien au service du village.



Déjà candidat lors du précédent scrutin, Dominique Leca explique que cette nouvelle candidature s’inscrit dans une logique de continuité et de préparation. « On s’était présenté parce qu’on pensait qu’il n’y avait pas une représentation complète du village. Toutes ces années, on a travaillé avec les gens, pour connaître les attentes et pouvoir proposer un projet concret pour faire évoluer le village », explique-t-il.



Au fil du temps, les échanges avec les habitants ont permis de bâtir une équipe structurée autour de compétences et d’un objectif commun. « Nous sommes allés rencontrer les gens, les anciens comme les jeunes, et discuter avec eux de comment faire évoluer le village. Une vingtaine de personnes ont participé, avec des gens qui ont les compétences. Je pense qu’il faut gérer autrement, plus comme une entreprise, avec chacun sa responsabilité », indique-t-il.



Dominique Leca insiste par ailleurs sur la nature apolitique de la démarche : « Nous ne représentons pas de parti politique, c’est vraiment une liste de village. Elle est là pour représenter le village et amener quelque chose de concret, travailler avec l’ensemble de la population ».



Parmi les priorités qu’il évoque, la revitalisation du cœur du village figure en tête. « Favoriser l’installation d’une épicerie, c’est essentiel. C’est un lieu de rencontre. Nous avons perdu beaucoup de commerces et les villages perdent de leur activité. Les anciens ne peuvent plus acheter le pain ou simplement discuter, et les jeunes trouvent moins d’attractivité. Il faut recréer ce lien dans un premier temps pour garder nos jeunes et redonner vie au village ».



Le candidat appuie également sur le contexte financier difficile auquel la commune a dû faire face ces dernières années. « Nous nous sommes retrouvés avec un déficit budgétaire énorme. Il a fallu une mandature pour le combler. Certains choix ont été faits, comme la vente de terrains, pour remettre les comptes à zéro et repartir », souligne-t-il.



Malgré ces contraintes, Dominique Leca affirme sa volonté de poursuivre le travail engagé. « Le but est de rassembler les gens autour d’un projet et des valeurs du village. Nous avons un patrimoine important et il faut continuer à le faire vivre. C’est la continuité de ce que je défends depuis six ans ».



Dans un communiqué adressé aux habitants, la liste souligne sa volonté d’agir « avec sérieux, respect, probité et bon sens », en plaçant au cœur de son projet la proximité, la transparence et la reconstruction du lien social.



La liste « Pè l’avvene di Felicetu », composée de onze membres, entend ainsi incarner une dynamique collective et intergénérationnelle au service du village.