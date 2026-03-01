Bastia - Première édition d’« Imaginà – Les rencontres de l’imaginaire »

« Imaginà est un travail collectif qui a été mené autour de la science-fiction, de l’imaginaire » explique Ange-Toussaint Pietrera, directeur des médiathèques et bibliothèques de Bastia.

« J'avais vraiment envie de lancer quelque chose autour de ce qu'on appelle, entre guillemets, les littératures de l'imaginaire, c'est-à-dire la science-fiction, la fantasy, etc. Après avoir trouvé une date de libre dans les manifestations, déjà nombreuses à Bastia, on a essayé de construire un événement qui rassemble à la fois des rencontres d'auteurs, des ateliers, des projections et du spectacle vivant. J'ai l'intime conviction qu'il y a un public qui aime ces littératures-là, que ce soit la science-fiction ou la fantasy. Il existe très peu d'événements littéraires spécifiquement dédiés à ces gens-là. Mais on n’a pas voulu se contenter seulement de l'aspect littéraire, en prouvant que la littérature peut donner lieu à des prolongements. Après, il faut voir si on transforme l'essai ou pas ».

Ce tout nouveau festival Imaginà s’adresse à tous les publics puisque des ateliers sont prévus pour les enfants, pour les adolescents et pour les adultes. « On a vraiment voulu créer quelque chose de transversal à ce niveau-là » souligne Ange-Toussaint Pietrera.





Trois lieux pour créer l’imaginaire…

Imaginà se déroulera dans trois lieux : Mediateca Centru Cità, mediateca Barberine Duriani du Centru Culturale L’Alb'oru et cinéma le Régent.

Au programme* : Rencontres, lecture musicale, ciné gaming, tables rondes, ateliers créatifs...

Parmi les animations, une table ronde attendue, le 7 mars, autour de la question des futurs de la manière dont on pense l'avenir. « Cette table ronde va inviter le spectateur à réfléchir là-dessus. Elle sera animée par Mathieu Graziani de l’Université de Corse avec comme intervenant l’auteur Ugo Bellagamba, Anouk Langaney, autrice et l’artiste Pierre Gambini ».





Sur cette 1ère édition la présence aussi de Jocelyne Glon, autrice et illustratrice. « Elle animera le samedi après-midi une lecture musicale suivie d’un atelier plastique dans lequel elle propose de créer à partir de matériaux de récupération des soucoupes volantes, des engins spatiaux et des personnages extra-terrestres qui permettront de retourner sur la Planète Ose ».





À ne pas rater non plus Emmanuelle Mariini qui animera l'atelier « Scopre musica- La bande-son de nos futurs imaginaires ». La talentueuse pianiste proposera une immersion dans l’univers des musiques de science-fiction emblématiques.

De son côté, lors d’une conférence intitulée « Ce que la science-fiction fait aux femmes, ce que les femmes font à la science-fiction », Ugo Bellagamba explorera les représentations des femmes dans la science-fiction, entre stéréotypes, résistances et réinventions. Il mettra aussi en lumière le rôle des autrices qui ont transformé le genre de l’intérieur.





Autre moment fort le spectacle de Pierre Gambini : A Legenda. « Il s’agit d’un conte musical dystopique, métaphore acerbe de notre société de consommation. Véritable caricature de notre réalité contemporaine, ce conte interroge notre capacité à tolérer des modes de vie qui nous coupent de notre humanité. c'est en grande partie autour de ce spectacle qu'on a structuré la thématique du festival Imagina » explique Ange-Toussaint Pietrera...