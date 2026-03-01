À L’Île-Rousse, une journée pour célébrer et défendre les droits des femmes

C’est une première à L’Île-Rousse. Le 8 mars, la place Paoli accueille l’Ottu di Marzu, une journée « engagée et populaire à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes ». Organisée par les associations Entraide e Sintinella et Corse Stratégie Santé Sexuelle (C3S), cette manifestation réunit plusieurs partenaires pour sensibiliser et informer sur les droits des femmes. La journée débutera par une matinée consacrée à des échanges autour de la santé mentale, la santé sexuelle, la lutte contre les violences, la prévention ou encore l’égalité. « Il y aura des stands où les gens seront accueillis et pourront discuter avec les partenaires », explique Patricia Escobar-Maestracci, présidente de l’association Entraide e Sintinella. « Nous aurons aussi la création d’une fresque faite par des enfants. »





La matinée sera également rythmée par une visite guidée sur les femmes qui ont marqué la ville, une exposition consacrée à Danielle Casanova, ainsi que par l’apprentissage d’une chanson. « Une dame a repris le chant « El violador eres tú » né au Chili », précise la présidente d’Entraide e Sintinella. « Il a été chanté dans plusieurs langues et on l'a repris et traduit en corse. C'est un chant un petit peu révolutionnaire contre les violences qu'ont subies les femmes et on a voulu montrer qu'en Corse, on était aussi contre ces violences. Il va être chanté pendant la grande déambulation qui aura lieu l’après-midi, avec un départ prévu de la place Paoli à 14h pour une arrivée au Spaziu, vers la mairie. »





À l’arrivée de la déambulation, un quiz sur les violences contre les femmes sera organisé par l’association. « On interpelle les gens en mettant en place un jeu où on les questionne sur le droit des femmes pour voir un petit peu où ils en sont dans leurs connaissances et voir ce qu'il y aurait à faire réfléchir sur ce droit et comment il a évolué. On est parfois un peu surpris par les réponses, quand on parle du droit du port du pantalon, du droit d'avoir un chéquier, du droit de vote, il y a du travail, il faut sans cesse rappeler qu'il existe mais qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. À travers ces petits jeux qu'on fait, on aborde tous ces sujets pour que les gens prennent conscience que ce que les femmes ont aujourd’hui, elles ne l’ont pas acquis en recevant des fleurs. »





Continuer le combat





Au-delà du programme, la journée sera l’occasion, pour les différentes structures présentes, de faire entendre la voix des femmes corses. « La femme corse, elle a de la voix et sa voix compte », lance Patricia Escobar-Maestracci. « On veut montrer qu'on existe, qu'on est là et qu'on n'accepte plus que nos sœurs, nos mères, nos filles soient battues. C'est quelque chose qui ne doit plus exister, et on a voulu le dire tous ensemble en le criant haut et fort : ce n’est plus les 8 mars comme on faisait à une certaine époque où on offrait des fleurs, maintenant, on a voulu montrer que la femme corse veut qu'on entende sa voix. »



Pour les associations, l’objectif est aussi de rappeler « que rien n’est acquis ». « Il faut vraiment se battre et expliquer aux jeunes femmes que tout ce qu'elles ont aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des femmes qui, il y a quelques années, se sont battues pour l’avoir. Mais c'est fragile, on l'a vu il n'y a pas longtemps avec le droit à l'avortement. Il faut toujours se battre, c'est un combat tout le temps et il faut que chacun en prenne conscience, surtout les jeunes. Les femmes ont mené un combat, ne serait-ce que pour avoir du temps pour elles. Avant, la femme était là pour s'occuper de la maison, des enfants, de la famille, et le droit de travailler a changé beaucoup de choses. Il faut aussi que les femmes prennent conscience que pour avoir des droits, il faut qu'elles travaillent, sinon, elles n’auraient que le droit de se taire. »

