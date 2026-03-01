Le dessin de Battì : Bastia 2026, tutti volenu cullà in cima
À Bastia, la municipale a même pas commencé que tout le monde a déjà sorti la bandera, serré des mains et expliqué qu’il travaille “pour l’intérêt général”. Sur la place, ça discute alliances, stratégies et grands principes… mais surtout qui montera le premier à la Casa Cumuna. Certains construisent la tour, d’autres tiennent l’échelle, et quelques-uns regardent discrètement de quel côté le vent va tourner. Au final, comme toujours, le Bastiais écoutera tout, regardera tout… et décidera au dernier moment, histoire de rappeler que dans cette ville, le vrai patron, c’est encore l’électeur.