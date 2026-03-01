Ghisonaccia - La Croix de Chevalier du Mérite du Sang à Jacques Sculteur

À cette occasion, il a reçu la Croix de Chevalier du Mérite du Sang, une distinction qui vient récompenser plusieurs années d’implication au service du don bénévole et de la solidarité, notamment en Costa Verde et en Plaine Orientale.
La décoration lui a été remise par Patrick Fallet, président du Comité régional corse des donneurs de sang bénévoles, en présence de Virginie Ferrera-Tourenc, directrice de l’Établissement Français du Sang (EFS) Paca-Corse.
Très ému lors de cette cérémonie, le récipiendaire a tenu à rappeler que cette reconnaissance dépasse une démarche personnelle et s’inscrit dans une mobilisation collective destinée à faire vivre la chaîne du don de sang en Corse.
Une distinction qui met en lumière l’engagement discret mais constant de celles et ceux qui, comme Jacques Sculpteur, œuvrent, tout au long de l’année, pour encourager un geste vital reposant uniquement sur la générosité des bénévoles.
