CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec… Ghjuvan-Petru Pieri 04/03/2026 Miss Harmony Corse, Lisa Dussollier veut mettre sa couronne au service de l’engagement 02/03/2026 Municipales. À Belvédère-Campomoro, Don Georges Simeoni défend un « bilan responsable » 02/03/2026 Ghisonaccia - La Croix de Chevalier du Mérite du Sang à Jacques Sculteur 02/03/2026

Ghisonaccia - La Croix de Chevalier du Mérite du Sang à Jacques Sculteur


La rédaction le Lundi 2 Mars 2026 à 18:52

Samedi 28 février à Corte, à l’occasion de la Journée de Rencontre Régionale Corse des donneurs de sang bénévoles, Jacques Sculteur, un militant de longue date du don de sang a été distingué pour son engagement en faveur de cette cause essentielle.



Ghisonaccia - La Croix de Chevalier du Mérite du Sang à Jacques Sculteur
À cette occasion, il a reçu la Croix de Chevalier du Mérite du Sang, une distinction qui vient récompenser plusieurs années d’implication au service du don bénévole et de la solidarité, notamment en Costa Verde et en Plaine Orientale.


La décoration lui a été remise par Patrick Fallet, président du Comité régional corse des donneurs de sang bénévoles, en présence de Virginie Ferrera-Tourenc, directrice de l’Établissement Français du Sang (EFS) Paca-Corse.


Très ému lors de cette cérémonie, le récipiendaire a tenu à rappeler que cette reconnaissance dépasse une démarche personnelle et s’inscrit dans une mobilisation collective destinée à faire vivre la chaîne du don de sang en Corse.


Une distinction qui met en lumière l’engagement discret mais constant de celles et ceux qui, comme Jacques Sculpteur, œuvrent, tout au long de l’année, pour encourager un geste vital reposant uniquement sur la générosité des bénévoles.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos