Municipales. Charlotte Cesari : « Ajaccio attend qu’on la relève »

Dernière ligne droite pour la campagne des municipales. À 12 jours du premier tour, Charlotte Cesari et sa liste « La Gauche Unie : a Voci di u Populu » ont ouvert le bal des meetings à Ajaccio, ce mardi soir à l’Espace Diamant. En présence de nombreuses figures de la gauche ajaccienne, la liste soutenue par le PCF, le PS et Debout !, a tracé ses ambitions pour le mandat qui s’ouvrira le 22 mars prochain.



« Notre ville mérite le meilleur, elle mérite l'engagement, la justice, la solidarité, elle mérite une politique à la hauteur des défis de notre temps », a argué Pierre-Ange Muselli Colonna, militant du PCF et 6e de la liste, en introduction en arguant que par le passé quand les différents partis de gauche se sont alliés pour partager laresponsabilité des affaires communales à Ajaccio, ils ont pu « transformer (leurs) valeurs en actes concrets ». « La période de 2001-2014 a été, de l’avis, celle qui a été la plus riche, la plus foisonnante en réalisations concrètes. Nous avons réussi, en 13 ans, à rattraper une bonne partie des énormes retards d'équipement qui pénalisaient la capitale régionale », a-t-il glissé. Et de dresser une liste non exhaustive de réalisation de l’ère Renucci parmi lesquelles la construction de la station d'épuration de Campo dell’Oro, de la nouvelle caserne des pompiers, du réseau d'évacuation des eaux pluviales en centre-ville, de quatre écoles, de crèches ou encore d’équipements sportifs. « Ces réalisations ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont l'illustration concrète d'une vision de l'avenir d'Ajaccio : une ville solidaire, écologique, démocratique. Une ville qui a besoin vital de s'équiper, de se démocratiser, pour que personne ne soit laissé au bord du chemin », a-t-il repris. « Nous nous présentons à vous forts de nos valeurs et de notre héritage », a pour sa part renchéri Alain Combaret, conseiller municipal de 2001 à 2014. « À Ajaccio, la gauche est certes porteuse d'un idéal mais surtout forte d'un bilan qui démontre que dans l'exercice du pouvoir local, elle est en capacité de se hisser à la hauteur des enjeux pour arriver à des réalisations concrètes », a-t-il ajouté en appelant à « redonner à Ajaccio son élan vers le progrès ».



« Le programme porté par notre liste nous permet de croire à des lendemains meilleurs »



Jean-Baptiste Luccioni, 1er secrétaire de la fédération de Corse-du-Sud du PS, s’est de son côté dit « convaincu que le peuple de gauche est encore présent à Ajaccio ». « Les résultats des dernières législatives nous le démontrent. Lorsque nous sommes unis, nous sommes forts », a-t-il insisté en saluant le travail entrepris par les partis de gauche pour parvenir à cette union et désigner Charlotte Cesari comme tête de liste. « Issue de la société civile, elle a toujours été engagée dans le domaine associatif. Proche des gens, c'est une véritable figure ajaccienne. Elle a créé un consensus autour de sa personne, tant elle est dynamique, volontaire, engagée. Et comme ce n'est pas une professionnelle de la politique, cela la rend vraiment authentique », s’est-il félicité, « Le programme porté par notre liste nous permet de croire à des lendemains meilleurs. Nous n'avons pas voulu additionner des porteurs de voix. Nous avons voulu additionner des compétences pour constituer une équipe prête à travailler dès son élection du 22 mars. Une équipe qui saura porter la voix du peuple. Une équipe qui aura à cœur de mettre en œuvre le programme fondé sur le logement, la solidarité et le bien commun ».

