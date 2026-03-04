Municipales 2026. Joseph Galletti, maire de Lucciana : « Nous sommes la porte d’entrée du Grand Bastia »

Quelques jours après avoir dévoilé le nom de ses 30 colistiers pour les prochaines élections municipales, Joseph Galletti, maire sortant de Lucciana et candidat à sa réélection, a officiellement présenté sa liste « Ensemble pour Lucciana - Inseme pè Lucciana » ce mardi soir au forum de l’école Jean-François Filippi. Devant plus de 200 personnes venues assister à la présentation de la liste, le maire sortant, à la tête de la commune depuis 1995 et seul en lice pour les prochaines élections municipales, a déclaré avoir « une équipe soudée, équilibrée, qui représente tous les quartiers » de la ville. « Nous sommes maintenant la porte d’entrée du Grand Bastia, un territoire stratégique, et notre liste est construite autour d’un projet collectif », a-t-il déclaré avant de présenter son programme.





Pourquoi avez-vous décidé d’être de nouveau candidat ?



J’ai d’abord des projets à terminer, et d’autres à continuer, et j’ai toujours la santé pour le faire. Il y en a d'autres qui m'ont précédé dans ce domaine, dans la commune d'à côté. Je me sens encore capable pendant six ans d'apporter mon expérience, et je crois que c’est vraiment le terme, parce qu'aujourd'hui, ça devient vraiment très pénible de monter des projets et de faire du développement avec la rigueur administrative que nous affrontons. Je pense qu'on a encore besoin de moi.





Quel bilan tirez-vous de votre dernière mandature ?



​​Nous sommes dans la continuité de ce que nous avons toujours essayé de faire, c’est-à-dire développer la commune. Nous avons une situation géographique très privilégiée : nous sommes au débouché de la vallée du Golo, au carrefour avec le sud et bien sûr avec le Grand Bastia. Nous avons des atouts importants, la preuve, toutes les implantations industrielles qui sont venues s'ajouter ici. C'est une commune intéressante. Aujourd’hui, elle est en passe de devenir la 5e commune la plus peuplée de Corse, mais on n'a pas de limites supérieures à instaurer. Quand vous êtes dans le développement, c'est que vous l’avez souhaité. S'il y a du monde qui vient s'installer dans tous les domaines, aussi bien la récolte que l'industriel, que les services, que la production énergétique, il n'y a pas de secret, c'est que toutes les conditions se réunissent. Je rappelle qu'au IVe siècle, il y avait ici une ville de 20 000 habitants, Mariana. On ne fait que rattraper le courant de l'histoire.





Quelles ont été les réalisations les plus marquantes ?



Ça a été l'inauguration du musée de Mariana, le musée du site archéologique, qui est quand même pour le patrimoine une chose énorme. Et surtout, on a ajouté un centre de recherche qui avait été longuement souhaité par Geneviève Moracchini-Mazel. Il faut savoir que quand on fait des fouilles, il faut expertiser scientifiquement les pièces qui sont trouvées au lieu de les envoyer sur le continent et là, elles sont travaillées sur place.





Quel est votre projet pour cette nouvelle mandature ?



On va continuer les grands travaux d'infrastructures, en rajouter. On a une école de musique à faire, on a un lycée que l'on souhaiterait installer sur la centralité de Casamozza… Ce sont des atouts importants. Au niveau sportif, il nous reste un vieux COSEC qu'il nous faut absolument rénover et auquel on va rajouter une halle de gymnastique. On a bien sûr terminé l'école de Crucetta, qui est maintenant un outil très moderne, et on attaque l'école de Casamozza. Là aussi, on va faire des extensions de manière à prévoir l'avenir. Et ensuite, nous aurons l'autre site, qui est le site de Pineto, sur lequel, là aussi, nous avons une école. On a bien travaillé pour l'avenir et on est en mesure d'assurer ce développement.

