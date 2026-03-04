Carnet de deuil - Avis de messe - Pietranera

Pietranera : messe anniversaire
Une messe anniversaire sera célébrée pour le repos de l’âme de Madame ROL Janine,
le vendredi 6 mars 2026 à 18 heures, en l’église de PIETRANERA (20200).
Que tous ceux qui l’ont connue et aimée s’unissent par la prière.
Sa famille remercie par avance toutes les personnes qui s’associeront à cette célébration.
« Ceux que nous aimons ne nous quittent jamais, ils vivent à jamais dans nos cœurs. »
-
Municipales 2026. Joseph Galletti, maire de Lucciana : « Nous sommes la porte d’entrée du Grand Bastia »
-
Les Restos du Cœur mobilisés en Corse-du-Sud pour la grande collecte des 6 et 7 mars
-
Grand Site de France Conca D’Oru : un concours photos pour valoriser le patrimoine naturel du territoire
-
Municipales. François Filoni présente son projet pour préserver le patrimoine d’Ajaccio
-
Cambriolages : la Corse en tête des régions les plus sûres de France