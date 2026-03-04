CorseNetInfos
Carnet de deuil - Avis de messe - Pietranera


La rédaction le Mardi 3 Mars 2026 à 22:19

Pietranera : messe anniversaire

Une messe anniversaire sera célébrée pour le repos de l’âme de  Madame ROL Janine,

le vendredi 6 mars 2026 à 18 heures, en l’église de PIETRANERA (20200).

Que tous ceux qui l’ont connue et aimée s’unissent par la prière.

Sa famille remercie par avance toutes les personnes qui s’associeront à cette célébration.

« Ceux que nous aimons ne nous quittent jamais, ils vivent à jamais dans nos cœurs. »





