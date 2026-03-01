Municipales. Esteban Saldana : « Nous voulons ouvrir une nouvelle page pour Prunelli-di-Fiumorbu »

1- SALDANA ESTEBAN - 40 ans -Professeur de corse / Conseiller municipal et communautaire

2- LEANDRI Anna-Félicité - 67ans - Retraitée

3- POLINI André - 63 ans - Entrepreneur / Conseiller municipal

4- POLI Véronique - 56 ans - Enseignante

5- DEHAINAULT Christian - 71ans - Retraité de l'ONF / Président de l'Echec Club du Fium'Orbu

6- FAZIO Sophie - 50ans -Enseignante SVT

7- MORAZZANI Sébastien - 39ans - Chef de chantier

8- VALENTINI Michelle - 67ans - Retraitée

9- SANTELLI Anthony - 46ans - Chef d'entreprise

10- OLIVIERI Karine - 47ans - Commerçante

11- CARLOTTI Petru - 44ans - Aide médico psychologique et guide conférencier

12- MORIS Christelle - 54ans - Agent d'accueil garage

13- SELVINI Stéphane - 51ans - Gérant de société

14- RUTTER MACLIN Séverine - 49ans - Secrétaire comptable

15- CHOURAQUI David - 57ans - Facteur

16- ROSSINI Coralie - 37ans - sans profession

17- CASTANIER Nicolas - 33ans - Militaire

18- ROMANI Rachel Chantal - 74ans - Retraitée / Bénévole au secours catholique

19- DELAPORTE Alexandre - 55ans - Facteur

20- SALDANA Marie - 37ans - Infirmière

21- COLOMBANI Ghjuvanni-Lesiu - 36ans - Agriculteur

22- GAMBOTTI Léa - 33ans - Chargée d'accueil social

23- CARLOTTI Laurent - 25ans - Facteur

24- FERRANDINI Lisiane - 42ans - Comptable

25- MOREAU Alain - 68ans - Artiste peintre

26- CARLOTTI Josiane - 72ans - Retraitée

27- BARTOLI Henri - 68ans - Retraité

28- MORACCHINI Leria - 24ans - Etudiante

29- UTRERA Laurent - 57ans - Agriculteur

