Cambriolages : la Corse en tête des régions les plus sûres de France

La Corse est la région la plus sûre de France face aux cambriolages : c’est ce que révèle une étude menée par Luko by Allianz Direct, spécialiste de l’assurance habitation, à partir des statistiques des cambriolages enregistrés par la police et des données de l’enquête nationale sur la victimisation pour les années 2023 et 2024.





Avec un indice de cambriolage de 1,33/10, c’est la Haute-Corse qui se place en tête du classement des départements les plus sûrs de France. Selon l’étude, « sur la base des dernières données officielles disponibles, seulement 119 cambriolages y ont été recensés, soit un taux de 0,87 pour 1 000 habitants ». Le département affiche également une baisse notable des cambriolages (-25,6 % par rapport à l’année précédente), ainsi qu’un « écart spectaculaire de -91,7 % par rapport à la médiane nationale ».





Des chiffres qui s’expliquent, selon les spécialistes, par « l’isolement géographique de nombreuses communes, une forte cohésion locale et une présence policière adaptée à la configuration du territoire ». « La structure majoritairement rurale de la Haute-Corse limite aussi les opportunités pour les cambriolages opportunistes », précise Luko by Allianz Direct.





La Corse-du-Sud, quant à elle, se classe à la deuxième place des départements les plus sûrs de France en termes de cambriolages, avec un score de 1,47/10. D’après les dernières données disponibles, le département a enregistré 122 cambriolages pour un taux de 0,98 pour 1 000 habitants, « confirmant sa place parmi les zones les plus sûres du pays ». Mais la Corse-du-Sud se distingue surtout « par une chute impressionnante de -47,6 % des cambriolages en comparaison avec l’année précédente, l’une des plus fortes baisses observées au niveau national » selon l’étude. Là encore, « la faible densité de population, la dispersion des villes et villages et un tissu social très ancré localement contribuent à maintenir un niveau de vigilance élevé, malgré quelques variations ponctuelles dans les zones touristiques ».





Le podium est complété par le Territoire de Belfort, en Bourgogne-Franche-Comté. Le plus petit département de France métropolitaine affiche une baisse de -33,1 % sur un an, et un écart de -86,6 % par rapport à la médiane nationale, avec 192 cambriolages recensés. À l’inverse, les départements de l’Isère, du Rhône et de l’Ain arrivent en tête des départements les plus exposés aux cambriolages, avec des indices de cambriolages respectifs de 9,6/10 (6 116 cambriolages), 9,39/10 (8 302 cambriolages) et 9,3/10 (2 811 cambriolages).

