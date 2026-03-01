La Corse présente à la 2e édition du Japan Waguri Council

« Nous avons été enchantés par leur accueil, leur organisation et leur dynamisme » déclare tout sourire Vannina Bernard-Leoni, membre du collectif I Custodi di u castagnetu, consultante en innovation sociale et culturelle et présidente de l’association Ubiquità. « Notre île a fait l'objet de beaucoup d'attentions et de mises à l'honneur, et des pistes de coopération se sont consolidées, qu'il s'agisse de leur projet d'importer de la farine de châtaignes corses AOP ou d'établir des jumelages entre collectivités ».

En février 2025, à l’occasion du premier gala de Waguri Council (association de la châtaigne japonaise), une place avait été faite à la Corse par l’intermédiaire de Laure de Crépy qui avait présenté un panorama de la castanéiculture élaboré par les Custodi di u Castagnetu. Laure de Crépy, enseignante de français à l’université de Matsuyama, est engagée de longue date dans les échanges entre la Corse et le Japon. Lors de cette 1ère prise de contact, elle avait été invitée à l’exposition universelle d’Osaka-Kansai sur le pavillon japonais pour la traditionnelle cérémonie du thé, un rite assorti de pâtisseries élaborées à partir de farine de châtaigne corse AOP. En octobre 2025, une importante délégation du Waguri Council avait fait le déplacement en Corse pour rencontrer de nombreux acteurs de la filière. Voilà pour l’historique de ce rapprochement entre les deux cultures … de châtaignes.

Quels ont été les temps forts de ce déplacement de février ?

« Un premier dîner a permis de présenter la Corse et d’échanger avec une dizaine de décideurs politiques et économiques dans un cadre privilégié » explique Vannina Bernard-Leoni . « Il y avait là Norikazu Suzuki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche et des Forêts, Yasutomo Suzuki, gouverneur de Shizuoka, le député de la circonscription, Yusuke Nakano, maire de Hamamastu, Takashi Kubota, maire de Kakegawa ou encore le président de l’Université d’agronomie de Shizuoka. Ensuite j’ai pu présenter la Corse lors de l’assemblée générale du Waguri Council, devant près de 270 personnes. Au cours du gala qui a suivi, André Fazi a donné un mini concert et Gauthier Devillers, chef pâtissier de l’hôtel Cala Rossa à Porto Vecchio, a réalisé un dessert à la farine de châtaigne corse AOP ». Le séjour s’est poursuivi avec une journée ouverte au public, le Waguri Talk, manifestation centrée sur l’open innovation. Avec Laure de Crépy et de Nozomi Terada, responsable d’une structure qui développe des liens entre des entreprises japonaises et européennes, Vannina Bernard-Leoni, a pu y faire une présentation de la Corse et de sa castanéiculture. Outre ces temps forts liés au gala du Waguri Council, la délégation corse a pu bénéficier d’un riche programme de découverte à Hamamatsu et plus largement dans la préfecture de Shizuoka. « Nous avons effectué plusieurs visites de sites de production de Shunkado notamment une des usines de leur biscuit-phare, Unagi Pie, produit à 200 000 exemplaires par jour. Nous avons pu aussi retrouver les personnes qui avaient composé la délégation japonaise en Corse en octobre 2025 ».

Des contacts qui ouvrent, à court et moyen-terme, des perspectives concrètes. « Plusieurs pistes ont d’ores et déjà été évoquées et travaillées comme le développement par Shunkado d’une pâtisserie à la farine de châtaigne dans son catalogue, et donc l’import de farine de châtaigne corse AOP en 2027, un jumelage entre Hamamatsu et une ville corse, à horizon 2027 également ou encore la mise en place d’un cadre de coopération internationale décentralisée entre la préfecture de Shizuoka et la Collectivité de Corse ». Pour sécuriser ces hypothèses, de nouvelles délégations japonaises en Corse sont à l’étude pour 2026, ainsi que des représentants institutionnels corses au Japon ainsi que des collaborations scientifiques et culturelles.



