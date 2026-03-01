CorseNetInfos
« Qui t'es Kyïv? » : Cora Laba entame sa tournée corse ce mardi à Bastia


Philippe Jammes le Mardi 3 Mars 2026 à 08:27

À l’occasion de la sortie de son premier livre, « Qui t'es Kyïv? », l’autrice-compositrice et chanteuse Cora Laba incarne ses mots dans une performance lecture-concert. La première à Bastia, ce mardi à 18 heures à la médiathèque du centre-ville.



Entre 2013 et 2022, la chanteuse Cora Laba, autrice et compositrice, vit place Maïdan à Kyïv (Kiev) ce qu’on appelle la « Révolution de la dignité », puis l’arrivée de la guerre qui la chasse de la ville aimée. 10 ans de carnets de bord, comme des formules magiques pour exorciser l’impuissance. Pour célébrer la lumière qui se révèle dans le chaos, malgré tout. À l’occasion de la sortie de son premier livre, l’autrice-compositrice et chanteuse incarne ses mots dans une performance lecture-concert. Un voyage du côté de l’intime traversé par des grands bouleversements collectifs, une contre-offensive par la douceur... Cette performance créée en juillet 2023 à Avignon fait partie d’un projet soutenu par le Centre Culturel Una Volta, les éditions éoliennes, le musée de la Révolution française (Vizille), les Scènes Obliques, le Rézo Corse, Lektos Podcast, les mairies de Bastia, Bonifacio, Propriano, le Tavagna club, la Collectivité de Corse.

