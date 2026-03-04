À Bastia, des parents d’élèves mobilisés pour soutenir les enfants de l’école Desanti

Si la municipalité participe déjà au financement de certains dispositifs, tous les besoins ne peuvent être couverts. Face à cette réalité, ces parents ont décidé de se retrousser les manches pour permettre au plus grand nombre d’élèves de bénéficier d’un accompagnement scolaire indispensable. Une initiative concrète qui repose avant tout sur l’engagement bénévole… mais qui nécessite aussi des moyens financiers.



C’est dans cet esprit qu’ils organisent un grand loto des écoles, samedi 14 mars, à partir de 18h30, à la Salle des fêtes de Biguglia, sur la commune de Biguglia.



La soirée se veut à la fois conviviale et solidaire, avec restauration sur place et animation. Les participants pourront tenter leur chance pour de nombreux lots : télévision LED, petit électroménager, soins beauté et bien-être, bijoux, lunettes, articles de décoration, places de concert, bons cadeaux, gourmandises ou encore repas pour deux.



Le tarif est fixé à 5 euros le carton ou 20 euros la planche de six cartons.

Réservations possibles au 06 23 43 45 99.



Au-delà du jeu, l’enjeu est simple : soutenir des actions concrètes en faveur des enfants et accompagner leur réussite scolaire. Une soirée placée sous le signe de la solidarité locale, où chaque participation contribuera directement aux projets éducatifs portés par les parents d’élèves.